Carla Calabrese: "Veo al teatro como un todo. Me gusta estar en cada aspecto de una obra"

Se hizo un lugar en la escena teatral porteña en base a talento puro: actriz, cantante, productora, directora y desde hace unos años dueña del Teatro Maipo: Carla Calabrese es un torbellino que no para de generar nuevas propuestas en la cartelera porteña. A ella le debemos la llegada del exitoso Come From Away, directamente de Broadway. Creativa incansable, ahora llevará este musical a Madrid con casi todo el elenco que lo interpretó durante tres años en Buenos Aires. En un hecho histórico sin precedentes, la producción teatral musical argentina llega a España con un dream team de más de 30 artistas que estrenarán en septiembre, en el histórico teatro Marquina.

En esta entrevista exclusiva es inevitable preguntarle cómo elige las obras que produce y que luego, indudablemente serán un suceso en la cartelera porteña: "La obra tiene que ser profunda, te tiene que dejar algo que te lleves, que no sea sólo entretenimiento, y que me parezca maravillosa. Soy un poco impulsiva cuando algo me apasiona y le pongo mucho entusiasmo. Que hayamos pasado tres temporadas tan lindas y con tanto reconocimiento en el Maipo, que los autores nos dieran la licencia para España y llevar las oficinas de The Stage Company para funcionar localmente hace que sienta que se multiplica el esfuerzo que pusimos acá".

Su amor por el teatro tiene raíces profundas y confiesa que siempre lo vio "como un todo: desde elegir la obra, adaptarla del inglés al castellano, poder actuarla, cantarla, dirigirla y producirla, estar en todos los aspectos. Es más trabajo, por eso la importancia del equipo. Creo que es posible hacerlo todo bien acompañada". Ese equipo está compuesto por Sergio Albertoni como director de producción; Santiago Rosso como director musical; Sebastián Mazzoni como director vocal; Agustín Pérez Costa como director coreográfico; Tadeo Jones como director de arte y escenográfico; y Pato Wittis como director asistente. Aquí la entrevista completa:

Y Carla finaliza: "Hace 19 años que armé la compañía, así que me siento muy segura, apoyada en la producción. Estoy muy enamorada de esta obra y de este equipo, y lo quiero disfrutar. Vamos a estar seis meses en España, me parece que va a ser algo distinto, una experiencia enriquecedora. Creo que allá Come From Away va a gustar".

Descontamos que será un gran suceso del otro lado del Atlántico. Mientras tanto, quedan unas pocas funciones (viernes, sábados y domingos) en el Teatro Maipo (Esmeralda 443,, CABA) para disfrutar de una propuesta enriquecedora, tal como dijo la propia Calabrese. Encontrá acá más info sobre las entradas.