Catupecu va por más: nueva formación y un Movistar Arena en junio

Luego de agotar su show del 9 de diciembre e 2022 en Obras Sanitarias en pocos días, Catupecu Machu anunció una nueva fecha nada menos que en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA), para el sábado 24 de junio de 2023 a las 19.

No podemos evitar el exitoso y emotivo regreso de la banda liderada por Fernando Ruíz Díaz en el Quilmes Rock 2022 con un formato de power trío, la agrupación se re-inventa y cambia la piel, esta vez con un poderoso combo de dos baterías al mando de Abril Sosa y Juli Gondell, junto al multi instrumentista Charles Noguera y el carismático Fernando en voz y guitarra. Justamente es él quien explica la nueva formación: “Este Catupecu no es que vuelve: reencarnó. Para reencarnar, el cuerpo muere y queda el alma. Yo creo en la reencarnación porque la vivo”.

El grupo estará haciendo un recorrido por las canciones más emblemáticas de su discografía. Concierto tras concierto, no quedan dudas de que el rock latinoamericano extrañaba sobre sus escenarios a una de las bandas más poderosas y viscerales que supo recorrerlos. Y pronto habrá más novedades porque actualmente Catupecu Machu se encuentra en el estudio trabajando en nuevos temas.

Las próximas fechas