Dalia Gutmann y Ezequiel Campa protagonizan una particular historia de amor

Mañana martes 31 de enero se estrena en Chararerean Teatre (Nicaragua 5565, CABA) una propuesta que marca el debut de dos de las involucradas en el desarrollo. Con Como te soñé (cuando el amor supera la ficción), Esther Goris (autora del texto junto a Camila Quiroga) se estrena como directora mientras que una de las protagonistas, Dalia Gutmann, lo hace como intérprete de una obra ajena. El trío representativo se complementa con Ezequiel Campa, popular como ella por sus espectáculos de stand up.

La trama los presenta como una autora con bloqueo y un personaje que cobra vida para reclamarle que no terminó su historia. En esta interesante situación algo se va dando entre ellos: nace el amor. Tratada con humor, la propuesta tentó a una remisa intérprete a salir de su zona de confort: “Nunca actué de otra persona y la verdad que era una gran curiosidad para mi -explica-. Nunca me sentí preparada para los personajes que leía, no me veía haciéndolos. No conocía a Esther personalmente pero una noche me vino a ver al teatro me dijo que había escrito una obra, la leí y me pareció una historia linda. Para mí es un misterio lo que va a pasar”, explica Gutmann.

El acercamiento de Ezequiel a esta propuesta, quien tiene una amplia experiencia en composición de personajes escritos por otros tanto como en la autogestión de sus espectáculos, se da de manera más relajada: “Lo que me atrajo es que, en los unipersonales que hago, tengo que estar en todo; producción, texto, luces, puesta en escena. Me divertía hacer algo en lo que podía descansar del equipo de trabajo. Actuar es algo que me gusta y que no hacía hace tiempo. Y cuando Esther me pasó la obra, me pareció que Dalia podía hacer muy bien su personaje. Por esto mismo los ensayos son un ejercicio de la paciencia para mí pues no estoy tan acostumbrado a hacer cosas en las que no decida todo. Este es un trabajo en equipo y tuve que ejercitar la paciencia, conmigo y con el entorno también”.

Un rompecabezas bien armado

Ambos reconocen estar rodeados en escena por compañeros muy talentosos, desde Vanesa Butera, que encarna a la amiga de la protagonista “y tiene luz propia sobre el escenario”, según Gutmann, Fernando Gonet (“candidato al Oscar porque actuó en Argentina 1985”, agrega), Regina Ricci y una sorpresa que se develará en el teatro.

Dalia explica que “el ejercicio de aprenderme una letra de memoria fue un desafío absoluto porque al ser la autora podía hacer lo que se me cantaba y acá tengo que respetar una letra y un pie. Los ensayos son de mucho aprendizaje y Ezequiel me caga a pedos -bromea-. Para mí es como encontrar nuevos colores dentro mío, tonos que no había buceado. Además me resulta fascinante interactuar con Esther. Es un ser único, una artista, tiene una cosa de niña y su carácter; la estamos conociendo. Es la primera experiencia como directora y estamos todos tratando de pasarla lo mejor posible. Es un equipazo y creo que la gente se va a divertir mucho”.

Estratégicamente, las funciones son los martes a las 20.30 pues ambos protagonistas continúan con sus shows de stand up: “Tuvimos que encontrar un momento en el que podamos hacer todo en la semana. Espero que le funcione a la gente. Estamos en una sala preciosa”, completa Campa, quien interpreta Si pero no, tanto en este teatro los sábados a las 22.30 como en su gira por la costa y el Gran Buenos Aires (acá más info sobre las entradas). Por su parte Guntmann reestrenó Tengo cosas para hacer en el Maipo (Esmeralda 443, CABA), con funciones los sábados a las 21 (entradas aquí).

Pero sin dudas el estreno de Como te soñé marcará un antes y un después en las carreras de estos dos intérpretes de la comicidad, Y es probable que, a futuro, tengan más de una función por semana pues seguramente los acompañará el éxito. Encontrá acá más info sobre las entradas.