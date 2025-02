3 conciertos de nivel internacional para disfrutar en Buenos Aires

Luis Salinas

El virtuoso músico presenta en vivo su más reciente obra, Hay que Seguir, el 14 de marzo a las 21 en el Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659, CABA). Se anuncia como una noche única en la que el artista interpretará en vivo los cinco discos que forman parte de su nueva obra discográfica, lanzados en forma simultánea. Una propuesta integral que resume su camino musical, su presente y un futuro lleno de esperanza.

Vale la pena recordar que Luis Salinas es uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo, lanza un proyecto sin precedentes: cinco álbumes publicados de manera simultánea. Esta entrega incluye Solo Guitarra, Música Argentina, Latin I y II, y Los Salinas. Cinco piezas que recorren géneros, influencias y emociones gestadas a lo largo de nueve años de trabajo creativo. La diversidad sonora de estas cinco producciones —desde el folklore argentino hasta el latido de la música latinoamericana y la calidez del jazz contemporáneo— invita a sumergirse en un universo sonoro sin fragmentaciones.

Dentro de esta obra integral, el enfoque principal recae en Los Salinas, un material en el que comparte protagonismo con sus hijos Rita y Juan, reflejando así el paso del tiempo, el presente artístico y la promesa de lo que vendrá. El tema central Hay que seguir, dedicado a la memoria de Silvia Alegre, madre de Juan, expresa el valor de la resiliencia y la fortaleza familiar, conectando pasado y presente en una propuesta íntima y trascendente. “Agradezco a Dios por haber hecho posible este sueño. Este disco es el más importante de mi carrera porque tengo la bendición de compartirlo con mis hijos. La obra completa representa lo que pasó en todo este tiempo, lo que está pasando ahora y lo que se viene”, comentó Luis, quien además extiende su reconocimiento a todos los músicos que participaron con compromiso, amistad y amor a la música: Carlos Santana, Juan Carlos Liendro y Walter Daniel García. Asimismo, menciona a Wily Muñoz, Oscar Daniele y a la gente de FaroLatino por creer en esta obra, y finaliza recordando a sus padres, que desde el cielo lo acompañan.

Los Salinas es el encuentro generacional entre Luis Salinas y sus hijos Rita y Juan, una propuesta musical que integra experiencia, identidad y herencia familiar. Esta formación refleja el diálogo entre pasado y presente, proyectando un futuro colectivo e inclusivo dentro del panorama musical latinoamericano. La fusión entre el maestro de la guitarra y las voces creativas de sus hijos da vida a un conjunto íntimo, diverso y cargado de autenticidad. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Miguel Mateos

Celebrando el 40° aniversario de su álbum en vivo Rockas Vivas, el jueves 3 de julio, a las 20, se presentará en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). Por ser uno de los músicos más importantes e influyentes en el continente, vale la pena recordar que las canciones de Miguel Mateos fueron fuente de inspiración para generaciones de colegas alrededor del mundo. Editado en 1985, año de la explosión del rock y pop nacionales, en plena recuperación democrática, Rockas Vivas se convirtió en un extraordinario éxito comercial y artístico, tanto en la Argentina, como en toda Latinoamérica. Se presentó en agosto de ese año con cuatro fechas agotadas en el Luna Park, lo que además marcó un hito de convocatoria para un artista nacional. Con canciones como Perdiendo el control, Va por vos, para vos, Tirá para arriba, Un poco de satisfacción, Un gato en la ciudad y En la cocina (Huevos), sigue marcando a las generaciones hasta la actualidad. Aquí el músico explica la géneris de su mega éxito Tirá para arriba:

Sobre este 40 aniversario Mateos evalúa: “Hoy que la inteligencia artificial te arma una canción en segundos, del género que elijas y te sugiere una letra con el contenido que prefieras, con las ideas preconcebidas y robadas del universo de la música en una nube. Hoy que ese mero menjunje de algoritmos (por ahora) que sólo reproduce lo que ya sucedió nos empieza a controlar, decidí hacer una retrospectiva porque me di cuenta de la arrolladora fuerza de las canciones hechas con fuego, sangre, sudor y lágrimas. Celebro el 2025 con todos ustedes”. Encontrá acá más info sobre las entradas.

James Blunt

El artista británico anuncia su gira 20th Anniversary de Back to Bedlam. En la Argentina, se presentará el 9 de julio en el porteño Teatro Gran Rivadavia (Av. Rivadavia 8636, CABA). Creador del mega hit You’re Beautiful, celebrará el aniversario de Back To Bedlam con una versión remasterizada del álbum que lanzó en octubre de 2024. Fiel a a su estilo, James Blunt explica: “He lanzado siete álbumes de estudio, pero Back To Bedlam fue el único que la gente realmente compró. Así que, en su vigésimo aniversario, la discográfica y yo pensamos que deberíamos reeditarlo con algunos demos y exprimirlo al máximo acompañado de un tour. Fue uno de los álbumes más vendidos de los años 2000, así que espero que tenga impacto 20 años después”.

Mientras James se acerca humildemente al estatus de tesoro nacional en su natal Reino Unido, es ampliamente reconocido por su honestidad, ingenio y encanto, como se demuestra en sus discos y en el escenario. “He estado de gira durante 20 años y realmente, es sólo Back To Bedlam lo que la gente quiere escuchar... así que, en el vigésimo aniversario de ese álbum, ¿qué mejor manera de celebrarlo que con la gira Back To Bedlam 20th Anniversary Tour? -explicó-. Interpretaré todas las canciones del disco de principio a fin y luego incluiré las canciones más conocidas de mis otros álbumes para finalizar. Va a ser, bueno, me duele decirlo… hermoso”. Encontrá acá más info sobre las entradas.