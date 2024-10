"Desencuentro me ayudó a atresar mi propia separación", dice Bárbara Hueza

"Mi post separación me abrió camino pata tener más tiempo para escribir monólogos que luego devinieron en la obra de teatro. Son cosas cotidianas y que tienen que ver con esos desamores que te pegan en un lugar muy común. No hay nada trágico. Los monólogos se van hilvanando con tangos, un género que puede acompañar cualquier desamor perfectamente. Igual la obra está contada desde un costado humorístico", dice Bárbara Hueza, quien escribió y protagoniza Desencuentro: un espectáculo de tango, humor y baile con dirección musical y ejecución al piano de Federico Mizrahi, voz de Mariano Franchi y Pablo Fuentes, más una pareja de baile en vivo que se presentará el viernes 25 de octubre a las 21.30 en Cuarta Pared Espacio Cultural (Independencia 425, San Pedro, Provincia de Buenos Aires) y el 1 de noviembre a las 19.45 en el Teatro Multiescena CPM (Av Corrientes 1764, CABA).

Será una cautivadora experiencia para reír, llorar y reflexionar mientras Inés revive su desencuentro amoroso al ritmo del tango. La música y las palabras se entrelazan para narrar la historia de Inés, una protagonista atrapada en el laberinto de un amor del pasado que regresa para desafiarla en el presente. Se enfrenta a decisiones que creía haber dejado atrás, descubriendo que algunos amores nunca se desvanecen por completo y que, a veces, es mejor no conocer ciertas verdades. Los monólogos de esta mujer, acompañados por la pasión del tango, exploran un abanico de emociones que van desde la ira y el enojo hasta la tristeza, el humor y la nostalgia. Cada nota musical y cada palabra tejida con maestría te transportarán a través de su viaje emocional, haciendo que te identifiques con sus luchas y triunfos.

En charla vía Zoom, la creadora de la propuesta, contó más sobre lo que preparó:



Cabe destacar que Bárbara ha dedicado su vida al arte escénico, para lo que se ha formado con grades maestros en ambas disciplinas: actuación y dramaturgia. "Hice un poco de catarsis, el teatro me sostuvo si bien Desencuentro no es mi historia. Hice una catarsis que me liberó de otras angustias", completa la actriz y autora, preparada para ofrecerle al publico un momento de entretenimiento y reflexión. Encontrá acá más info sobre las entradas.