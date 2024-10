"Es muy lindo venir a Buenos Aires y tocar en ese escenario tan hermoso", dice Ernesto Guevara de La BandGuardia

20 años atrás hubo un grupo de folclores que ensambló a tres pilares de la música popular argentina: La Juntada, integrada por Raly Barrionuevo, Peteco Carabajal y el Dúo Coplanacu. Entre los músicos que formaron parte de esa movida estuvieron Demi Carabajal, Cristian “Mono” Banegas y Ernesto Guevara. Y desde entonces, siempre quisieron volver a tocar juntos en un proyecto común, y es lo que sucede ahora con la madurez, la facilidad en las comunicaciones, las transformaciones en las reglas de la industria y la amistad profunda por la que trascendieron las distancias y cristalizaron esa idea musical en La BandGuardia, agrupación a la que sumaron a Jana Banegas .

El nombre surgió como un juego. Ernesto había creado un grupo de Whatsapp para empezar a darle forma a las ideas o a las ganas y le puso “guarda”, como advirtiendo que lo que se podía gestar era muy poderoso. Hasta que Demi tomó esa idea, la redobló y propuso BandGuardia, un nombre compuesto que le hace un guiño a la fuerza que va adelante guiando al resto. Según palabras de Guevera, "lo que hacemos es algo novedoso musicalmente. Siempre tuve la sensación de que, si no está el rasguido de la guitarra en la chacarera, no funciona, le va a faltar algo fundamental. En este caso, los primeros temas que grabamos, que son cuatro chacareras, en ninguna está el ritmo hecho con una guitarra criolla: sí con la batería, el bajo, con riff en guitarras eléctricas. Y sin embargo, se forma un color y empieza a caminar un rasguido. La verdad es que estamos muy contentos con el sonido. Lo siento como algo novedoso que no encontré nunca”.

Para profundizar sobre la propuesta y hablar del show que brindarán en La Trastienda (Balcarce 460, CABA) el 19 de octubre, recurrimos a él y esto es lo que nos dijo:

"Es muy lindo poder venir a Buenos Aires y tocar en ese escenario tan hermoso -dijo Guevara en la charla-. Los chinos nos repartimos los momentos individuales en cada canción y todo salio natural. Nuestra propuesta tiene sonoridad roquera pero las composiciones tienen gustito a tierra".

La cita será el 19 de octubre a las 23.30 en el reducto de San Telmo, para disfrutar de este reverdecer del folclore nacional de la mano de estos cuatro genios musicales. Encontrá acá más info sobre las entradas.