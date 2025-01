Especial para nostálgicos: Rod Stewart y Carlos Mata cantarán en la Argentina

Los nostálgicos estarán felices al leer la noticia, lo mismo que los amantes de las baladas románticas y del rock y el pop más puro con estos anuncios: el venezolano Carlos Mata que enamorara en las telenovelas tanto como con su dulce voz, y Rod Stewart, el querido escocés emprende su gira despedida de los escenarios. A continuación la información completa de ambos conciertos.

Carlos Mata

Llega al país sus mayores éxitos para presentarse en el Teatro Opera (Av. Corirentes 860, CABA) el 2 de mayo. El reconocido cantante, actor y compositor venezolano Carlos Mata, ícono de la música y las telenovelas latinoamericanas, es uno de los artistas de su país con mayor proyección internacional. Su carrera que abarca más de 50 años de éxitos en la música, la televisión y el teatro. Editó 10 discos, incluyendo uno en italiano, y realizó giras multitudinarias que lo llevaron desde Canadá hasta la Patagonia, pasando por España, Italia y el norte de África. Compartió escenario con figuras de la talla de Lola Flores, Celia Cruz, Joaquín Sabina, Joe Cocker y Miguel Bosé, entre otros grandes artistas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su estilo musical, que abarca desde el rock hasta la música melódica, es un reflejo de su versatilidad y talento como compositor e intérprete. Además, su imagen y carisma lo convirtieron en un ícono de las telenovelas, siendo reconocido en 1991 como el tercer producto de exportación más importante de Venezuela. Carlos Mata promete un espectáculo cargado de emociones, en el que repasará sus mayores éxitos y cautivará al público argentino una vez más. ¡Una experiencia única! Encontrá acá más info sobre las entradas.

Rod Stewart

El ícono mundial regresa a nuestro país por última vez con su gira despedida One Last Time Tour. Se presentará el 22 de octubre en el Movistar Arena (Humbodt 450, CABA). Sir Rod Stewart, el legendario cantautor y dos veces miembro del Rock & Roll Hall of Fame, traerá así a Sudamérica la gira que ha emocionado al público de Europa, Asia y los Estados Unidos, éxito de taquilla, ubicada entre las Top 20 Giras Mundiales de Conciertos de 2024. Cada espectáculo promete una noche sin precedentes de éxitos icónicos y una producción de concierto digna de uno de los mejores artistas en vivo de nuestro tiempo.

One Last Time reúne éxitos que encabezan las listas de la incomparable carrera de Stewart, y su lista de canciones repleta de éxitos que incluye “You Wear It Well”, “Maggie May”, “Da Ya Think I'm Sexy”, “The First Cut is the Deepest”, “Tonight’s the Night,” “Every Picture Tells A Story,” “Infatuation,” “Forever Young,” “Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now),” “Young Turks,” “Have I Told You Lately That I Love You,” “Rhythm of My Heart,” “Broken Arrow”, “Forever Young” y muchos más.

En la sexta década de su carrera y sin bajar el ritmo, en 2024 Rod lanzó su 33º álbum de estudio, Swing Fever, una colaboración con Jools Holland con su Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records), realizó una gira por Asia y Europa antes de cerrar su residencia récord de 13 años en Las Vegas, Rod Stewart: The Hits. Regresará a The Colosseum at Caesars Palace de marzo a junio de 2025, con The Encore Shows que presenta sus mayores éxitos, además de sorpresas del cancionero, swing, así como canciones que no tan populares y nuevos e impresionantes elementos de producción. Encontrá acá más info sobre las entradas.