Joss Stone, Ara Malikian y Michale Graves de regreso a la Argentina

Los intérpretes internacionales siguen eligiendo al público de nuestro país para compartir su música. Aquí el anuncio del regreso de tres grandes, cada uno en su particular estilo.

Joss Stone

La sensación del soul británico regresa a la Argentina presentando su nueva gira Ellipsis con un show el 17 de septiembre en el Movistar Arena (Humbodt 450, CABA). Así volverá a cautivar al público con su gira, tras el rotundo éxito de 20 Years of Soul Tour del año pasado. Esta esperada serie de conciertos en Estados Unidos, Sudamérica, Europa y el Reino Unido supone además un preludio del próximo álbum de Stone, añadiendo una capa extra de emoción para los fans deseosos de experimentar su última evolución musical.

Este tour promete una noche de magia musical sin parangón, en la que Joss subirá al escenario para interpretar una ecléctica mezcla de sus éxitos, verdaderos clásicos que marcan los hitos de su carrera, así como uno o dos tentadores adelantos de lo que está por venir. El público podrá disfrutar de las conmovedoras melodías que han definido la trayectoria musical de Stone, junto con una selección de versiones cuidadosamente elegidas y sentidos homenajes a artistas que la han inspirado.

Sobre la gira, Joss afirma: "Me encanta salir de gira, puede ser agotador (“especialmente con una familia joven”), pero para mí es lo que realmente soy. Cuando subo al escenario, estoy delante de la gente que valida las razones por las que hago ruidos; estás conociendo y conectando con gente a la que realmente le gusta lo que haces. Cuando estoy en el escenario me siento... en casa". Encontrá acá más info sobre las entradas.

Ara Malikian

El virtuoso violinista presentará su nuevo espectáculo Intruso el 27 de septiembre a las 20.30 en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA), y también estará en Córdoba el 26 (en el Quality). De origen libanés y ascendencia armenia, llegará nuevamente a la Argentina como parte de su gira mundial, para entregar en vivo su fascinante técnica y su particular estilo que lo ha llevado a recorrer el mundo con su amplio y variado repertorio.

El nombre del show refleja su experiencia personal, pues siempre se sintió como un extraño en cada lugar en el que vivió debido a su origen multicultural. En el Líbano no era considerado lo suficientemente libanés por ser de origen armenio, y los armenios no lo veían como uno de los suyos porque había nacido en el Líbano. Cuando se estableció en Europa, tampoco era considerado europeo porque no había nacido allí. Esta sensación de no pertenecer a ningún lugar específico lo llevó a abrazar su identidad como un "intruso" y a aceptar la riqueza de su identidad multicultural. Esta sensación se reflejó en su relación con la música y se intensificó al interpretar obras clásicas o improvisar en estilos diversos como el jazz, el gipsy, el flamenco o el tango. La condición de "intruso" le permitió descubrir que el mundo entero es su hogar y que el arte, la música y la cultura le pertenecen sin importar su origen o lugar de nacimiento.

En esta oportunidad, el artista llegará nuevamente al teatro Gran Rex que será el ámbito perfecto para disfrutar bien cerca de su talento a través de una variada propuesta musical y escénica. Los shows de Ara Malikian son exóticos, cautivantes y llenos de sorpresas.Un viaje que sin dudas sorprenderá al público argentino en esta visita imperdible para los amantes de la música. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Michale Graves

Regresa a Buenos Aires con The Amerian Moster Band para brindar un último show después de que pasaran dos años desde su última gira por Sudamérica. La cita será el jueves 17 de octubre en El Teatrito (Sarmiento 1672, CABA), para revivir los álbumes American Psycho y Famous Monster en su totalidad, así como incluir en el setlist composiciones propias. para el deleite de su público.

Michale Graves fue el responsable de reencarnar a los míticos Misfits desde 1995 hasta el 2001, grabando los discos American Psycho (1997), Famous Monsters (1999) y Cuts From The Crypt (2001) y dando un nuevo aire a la banda, que para muchos fue su mejor época. Este artista es autor y compositor de la mayor parte del repertorio de aquellos discos, con grandes clásicos como Dig Up Her Bones, Fiend Club, Scream, Saturday Night y Descending Angels, entre otros. Los que Graves espera rememorar en esta gira sudamericana. Este año los podrás revivir en nuestro país. Encontrá acá más info sobre las entradas.