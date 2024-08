La Chirichota: música y humor que llega desde las Islas Canarias directo al Opera

Por primera vez llegará a Buenos Aires La Chirichota, una desopilante creación grupal que por momentos remite a la murga uruguaya y en otros le rinde tributo Les Luthiers con su humor culto e inofensivo. Nació en Gran Canaria y rápidamente se hizo conocida en toda España por su ingenio, creatividad y crítica social que desliza, justamente través del humor y la música.

Con el carnaval como pretexto, su premisa es componer un repertorio desde el punto de vista de un personaje distinto cada año, al que toman como vehículo de expresión. En el espectáculo que se presentará en el Teatro Opera (Av. Corrientes 860, CABA) 6 y 7 de septiembre, y que se llama Vuelven los Clásicos, cada uno de los integrantes encarna a un músico clásico que acaba de levantarse de su tumba para cuestionar la música de la actualidad: Bach, Mozart y Beethoven, entre otros, no podrán más que sentirse atormentados por lo que escuchan (o no?).

Es una creación del cantautor y maestro de la literatura musical Víctor Lemes, quien comenzó con este proyecto como un corolario de su estilo compositivo, y encontró socios que sienten y piensan como él, y que hacen un alto en sus respectivas carreras para divertirse en grupo. Para conocer de primera mano a este fenómeno que llegará el mes que viene a nuestro país conversamos con el factótum, quien apareció en la entrevista por Zoom ataviado como su personaje clásico, Vivaldi, y esto es lo que contó:

"Llevo toda la vida tomándome la realidad un poco a broma -dice Víctor desde España-, y con esta propuesta dejé de ser yo para ser un personaje, algo que en los carnavales de Canarias se usa mucho. No hay nada más universal que la música, es un tema controvertido y da para hablar mucho al respecto. Como referencias musicales te cito las letras de Joaquín Sabina y en cuanto al humor obviamente Les Luthiers: crecí con ellos, me gustan mucho sus juegos de palabras y el doble sentido. Pero no somos parecidos a ellos. Para esta aventura busqué compañeros que estuvieran como una chota (en Canarias es estar muy loco), al igual que yo y en el buen sentido. Necesitaba gente con mi mismo carácter y mi mismo humor".

Con respecto al debut en nuestro país, Lemes reconoce que han superado sus expectativas, pues al momento de la entrevista ya habían vendido 1.500 entradas y sumaron la segunda fecha: "Vamos a debutar en el templo del humor y la finura que es Buenos Aires, en un teatro mítico y en plena calle Corrientes. Soy un enamorado de todo lo que me llega de Argentina, de la música, la literatura, la publicidad, de la pasión que desprende ese país. Siempre me ha fascinado", finaliza con la ansiedad de comerse un buen asado al llegar al país y caminar las calles de la ciudad. Mientras tanto, nosotros esperamos que lleguen para hacernos reír de una forma distinta, con la seguridad de que lo van a conseguir. Encontrá acá más info sobre las entradas.