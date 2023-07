Pablo Rotemberg le rinde homenaje al malambo y a Ginastera en La era del cuero

Regresó a la cartelera porteña con una segunda temporada la impactante propuesta La era del cuero, una creación del coreógrafo Pablo Rotemberg que se presenta los viernes y sábados a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, CABA). Aquí presenta un mundo postapocalíptico encarnado por bailarines de folklore y de danza contemporánea que se encuentran en una búsqueda por rehacer una danza nacional a través de su investigación sobre el malambo desde un lenguaje contemporáneo, para explorar tópicos de la historia argentina.

En conversación con este creativo artista, Pablo reveló que La era del cuero es un proyecto que tiene varios años de gestión y parte de la atracción que siente por el malambo: "Hace muchos años que imagino piezas de danza contemporánea pero si tenía un bailarín que venía del folclore le armaba una escena para que se luciera. Siempre este tipo de danzas son muy espectaculares desde el movimiento. Decidí finalmente hacer una obra sobre el malambo, lo que representó para mi un proceso de investigación y conocimiento sobre un tema que me fascina. El folclore en general, la música, la gente, y los bailarines que elegí son profesionales del género. Fue súper interesante para mí", explica.

Así, con la intención de profundizar sobre el malambo, pensó en darle un contexto histórico relacionado con "los mitos sobre nuestros próceres, especialmente Sarmiento, la Generación del '80 y la de comienzos del '20. Sumé dos bailarinas de contemporáneo con las que trabajo habitualmente y ya tenemos un código en común. Pero con ellos no sabía cómo iba a ser el encuentro, y fue uno de los procesos más lindos que tuve de creación de obra. Se llegó a mi intención de una obra simple, quizás no tanto popular, a la que pudiese ir todo el mundo a ver bailar a morir", explica Rotemberg.

En esa impronta sobre los autores notables del pasado argentino está también la música de Alberto Ginastera, "quien para mi representa el pináculo de esa voluntad de intentar crear una identidad musical argentina basándose en el folclore, usé sus trabajos más icónicos -revela-. Investigué mucho sobre el folclore y la historia aunque la inclusión de los textos no es tan fácil en la danza y así los bailarines fueron quedando como alusiones a nuestra historia, ese pasado mitico. La idea de la puesta en escena es una Argentina post apocalíptica en la que los gauchos son zombies perdidos en una Pampa devastada. Me pareció una vuelta de tuerca que los podía sacar del clásico ballet folclórico o del malambo por export, que esta viviendo un furor y no era mi intención copiar".

De este equipo son parte Alejandro “Baby Cata” Desanti, Maximiliano Díaz, Carla Di Grazia, Marcos Olivera, Ezequiel Posse, Facundo Posse y Carla Rímola. La música original y el diseño sonoro es de Axel Krygier sobre temas musicales de Ginastera, Carlos Guastavino, Christyne Chartrand. También tiene videos de Lucio Bazzalo, diseño de iluminación de Fernando Berreta, de vestuario de Endi Ruiz y de escenografía de Cecilia Zuvialde para completar este combo explosivo. Encontrá acá más info sobre las entradas.