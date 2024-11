Shakespeare acortado y reversionado para satirizar las relaciones entre hombres y mujeres

Las obras de Shakespeare siempre dieron para interpretaciones y subversiones, como la que hace el Grupo de Teatro Consomé Producciones de Las Alegres Comadres de Windsor, un texto que da para más de tres horas de representación, como se estilaba en la época del gran bardo británico, convertida en una pieza de una hora por Mabel Decoud. Con el nombre acortado de Alegres Comadres, se presenta los domingos a las 20 en el Teatro La Máscara (Piedras 736, CABA) con un elenco integrado por Axel Govednik, Fabiana Serra, Giselle Ercolano, Sol Cuadro, Sebastian Martin y Damián Palumbo.

Actualizando la intención de la historia, Decoud, quien también dirige la puesta, se centra en la jugarreta que dos inteligentes y graciosas damas de Windsor le hacen sufrir tanto a Falstaff como al Sr Ford, marido celoso de una de ellas. Son solo ocho personajes, representados por tres actrices y tres actores, dejando de lado el humor sobre el físico de Falstaff (el actor que lo representa no es obeso, y es la intención que no lo sea). Farsa, en el camino del clown, buscando el humor delirante y la reivindicación de lo femenino. Uno de estos intérpretes, Govednik, también tomó a su cargo la musicalización de la propuesta, y habló con nosotros de todo lo que representa llevar adelante esta obra:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"La obra está muy bien estructurada -reveló en la charla- y se entiende perfectamente de qué se trata; es una sátira. Lo que se intentó hacer es salir de esta cosa acartonada cuando hablamos de clásicos; y romper con lo solemne y resulta en un espectáculo de una hora muy gracioso muy divertido con la esencia del original. Llevamos más de siete añostrabajando en distintas obras y demás por lo tanto nos repartimos las tareas. Yo suelo musicalizar las obras y en este caso puntual romo la idea que plantea la directora y sobre esa base empiezo a trabajar. En este caso el pedido era música de The Beatles y de los Rolling Stones, pero con una vuelta de tuerca. Busqué las que fueran más sinfónicas y con interpretaciones instrumentales. Sobre eso empecé a buscar las transiciones para los momentos dramáticos que tiene la la pieza, como para que la música los acentúe. Debo confesar que a mi me gusta mucho como quedó. Por momentos no sabés qué es aunque cuando escuchás las melodías te das cuenta de que las conocés".

Así planteado, valdrá la pena meterse en un universo shakesperereano aproximándose desde el humor y la sátira con esta propuesta.

Encontrá acá más info sobre las entradas.