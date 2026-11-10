Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas (IPOPU) de la Universidad Nacional de Avellaneda y Presidente de la Asociación Civil INFOWORKERS, presidente 1º del Foro para una Nueva Política Industrial FONPI

El jueves 3 de noviembre ha fallecido Andrés Dmitruk. Seguramente, la noticia de su deceso no ocupará el titular de ningún diario. Y si su nombre apareciese en alguna de las encuestas que atiborran de anticipos falibles un futuro que siempre devuelve sorpresas, la respuesta de “no lo conozco” tendería a ser abrumadoramente mayoritaria.

Sin embargo, con él se ha ido la memoria de una batalla -nunca del todo perdida- por lograr que la industria electrónica argentina alcanzara el protagonismo estratégico que demanda la construcción de una Argentina que necesita volver a ser contemporánea.

La historia de Dmitruk puede resumirse en pocas palabras. Ingeniero electromecánico con orientación en electrónica de la Universidad de Buenos Aires, toda su vida profesional se desarrolló en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), desde donde se convirtió en uno de los pioneros del desarrollo científico y comercial de la industria electrónica argentina.

¿Quién conoce a Andrés Dmitruk?

Era un tozudo tecnólogo, como bien lo define el título de la autobiografía que escribió junto con Bruno Pedro De Alto y que ha pasado mucho tiempo desde que compartí con él y con el ingeniero Edgardo Galli las memorables charlas en el Café Tortoni, en las que juntos moldeamos nuestro pensamiento con la idea de las Tecnologías Convenientes que “el flaco” Galli sostenía como estandarte de lucha.

Quiso el destino o la casualidad -no lo sé- que nos reencontráramos hace muy poco tiempo, en el homenaje que Infoworkers, junto con la Universidad Nacional de Avellaneda, le realizó a Edgardo Galli en reconocimiento a su condición de autor del concepto Tecnología Conveniente.

¿Cómo es posible que, a cambio de los inmensos recursos que pondremos a disposición no estemos en condiciones de negociar una transferencia de tecnología que aumente nuestra capacidad de generar valor?”

Dmitruk, que fue invitado para recordarlo, lo hizo a través de unvideo que hoy constituye un testimonio -quizás el postrero-de su pensamiento y su experiencia de vida.

Guardamos ese video como un tesoro. En él mismo, Dmitruk plantea cuestiones que lo muestran a sus 91 años en plenitud. “¿Qué es lo que podemos hacer para alcanzar un grado de soberanía tecnológica y no ser meros consumidores de lo que se desarrolla en otros países?” se pregunta y denuncia: “una transnacional de uno de los nuevos oligarcas tecnológicos instalará en la Patagonia la granja de servidores para la inteligencia artificial más grande de esta parte del mundo, aprovechando el clima y los recursos hídricos y energéticos de nuestro país. ¿Significa eso que aumentaremos nuestra capacidad y creación de nuevos conocimientos en inteligencia artificial? No parece pues, una vez terminadas las obras, se requerirá muy poca gente para su mantenimiento”.

Y reflexiona: “¿cómo es posible que, a cambio de los inmensos recursos que pondremos a disposición no estemos en condiciones de negociar una transferencia de tecnología que aumente nuestra capacidad de generar valor?” Una pregunta que nos queda a nosotros la responsabilidad de darle respuesta.





Dmitruk también valora en ese video a la institución donde desarrolló su historia profesional y recuerda: “El INTI firmó un convenio con Aerolíneas Argentinas por el cual se harían en sus talleres de mantenimiento, la calibración de las referencias metrológicas, tanto mecánicas cómo eléctricas y electrónicas y ocasionalmente, la reparación de aviones de compañías extranjeras quearribaran a Ezeiza con problemas. Tareas que hasta ese momento se realizaban en el exterior. El convenio obligó a ampliar las capacidades metrológicas y creó una capacidad que se volcó posteriormentea la industria. Nuestras calibraciones eran reconocidas por la autoridad de aviación de los Estados Unidos”.

Este tecnólogo tozudo, nacido en la Ciudad de Buenos Aires en 1935, partió hace pocos días. Pero no se fue del todo. Seguirá vivo en la memoria de todos los que recordemos su coherente manera de creer, decir y hacer.