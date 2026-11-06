Diputados: reclaman que el Gobierno distribuya $1,1 billón de ATN

Mientras la Casa Rosada aprieta los tiempos para sacar el Presupuesto 2027, la oposición comienza a exhibir todos los temas que siguen sin solución y forman parte de una relación cada vez más tirante con los gobernadores. El bloque de Unión por la Patria de la Cámara Baja, que conduce Germán Martínez, y su colega pampeano Ariel Rauschenberger, presentaron un proyecto que revela la cantidad de partidas que el Ejecutivo no ejecuta. Una de las cajas más pisadas son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Son fondos que pertenecen a las provincias, pero los administra la jefatura de Gabinete, hoy a cargo de Diego Santilli.

En medio del operativo para acelerar el tratamiento del plan de cuentas nacionales para el año que viene, el espacio metió el dedo en una llaga que podría provocar un giro en la negociación que se avecina y que, por momentos, parece complicarse, a contrapelo de los deseos del presidente Javier Milei que le pidió celeridad a su equipo.

El proyecto explica que, según estimaciones a septiembre de 2026, la administración nacional del presidente Javier Milei mantiene acumulados $2,2 billones de pesos en fondos de ATN sin repartir a las provincias. De esta manera, se propone liberar la mitad de este monto ($1,1 billones de pesos) de forma directa para afrontar tareas de prevención, emergencia y reconstrucción, mientras que el 50% restante permanecerá guardado como reserva del Tesoro para eventuales contingencias futuras.

El texto propone distribuir el 25% repartido en partes iguales entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el 75% repartido según los coeficientes de coparticipación federal vigentes.

Cabe destacar que se trata de una asignación excepcional, de finalidad específica y por única vez, con el objetivo de financiar obras preventivas, dar respuestas inmediatas a la emergencia climática e infraestructura de reconstrucción ante inundaciones y lluvias extremas.

“Esos $2,2 billones son recursos que por derecho corresponden a las provincias y hoy se encuentran frenados sin uso. Necesitamos que ese dinero vuelva rápidamente a los territorios para cuidar a la gente y amortiguar los daños del fenómeno de El Niño”, aseguraron desde el bloque de Unión por la Patria.