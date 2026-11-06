El desafío geopolítico de Argentina y el liderazgo erosionado de EE.UU.

El escenario internacional atraviesa un período de marcada convulsión, impulsado en gran medida por las crecientes inestabilidades en las potencias tradicionales. Asistimos a la vigencia de un multilateralismo bajo la primacía de los Estados Unidos, pero con una paradoja estructural: la potencia dominante carece de soluciones definitivas para los grandes conflictos globales contemporáneos.

El incipiente y complejo frente con Irán constituye la muestra más elocuente de esta limitación. Expone que Washington ya no se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad ni de ejercer el rol histórico de "gendarme de la Tierra". Si bien su economía —que triplica el volumen del PBI de China— y su capacidad militar son incontestables, en el plano de la resolución efectiva de controversias internacionales abundan los interrogantes.

Este vacío de certezas no es exclusivo del continente americano. Europa enfrenta un agudo proceso de inestabilidad social, enmarcado en una febril actividad política interna donde diversos países intentan rediseñar sin rumbo claro sus orientaciones estratégicas.

A su vez, en el plano doméstico de la Casa Blanca, las elecciones de mitad de término (midterms) abren un escenario determinante. Un resultado adverso para el Partido Republicano y el presidente Donald Trump genera severas dudas sobre la continuidad del respaldo popular a su programa de gobierno, tanto en la agenda legislativa interna como en el diseño de la política exterior.

Incluso en los segmentos de su base electoral más sólida, la administración ha experimentado un desgaste considerable. Las fisuras se advierten en los frentes mediático e ideológico, una vulnerabilidad crítica en una era donde las redes sociales se han erigido en la principal arena de disputa política.

Para la Argentina, la lectura de esta coyuntura resulta insoslayable. La eventual caída de la confianza política hacia el gobierno estadounidense, tanto a escala nacional como global, condiciona directamente el comportamiento de la diplomacia norteamericana.

Frente a la presión interna de la oposición demócrata —encabezada con fuerza por la figura de Gavin Newsom—, la respuesta de Washington tiende a replegarse y a despegarse de conflictos internacionales complejos, una postura que ya ha comenzado a insinuarse en el vínculo con actores regionales como Brasil.

Trump y el desafío geopolítico de Argentina

En este contexto, las repercusiones específicas para la Argentina adquieren una dimensión crítica. La debilidad política de la administración republicana y el retroceso de su liderazgo externo anticipan un debilitamiento gradual en el respaldo explícito que Washington —y en particular la figura de Donald Trump— ha venido mostrando hacia el gobierno de Javier Milei.

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A medida que la Casa Blanca pierda margen de maniobra y deba administrar sus propias turbulencias internas, la sintonía ideológica y el alineamiento preferencial comenzarán a enfriarse, restándole a la administración libertaria el sostén geopolítico externo en el que ha apostado gran parte de su estrategia.

En paralelo, la creciente influencia del Partido Demócrata y el posicionamiento de figuras como Gavin Newsom reconfiguran el mapa de interlocución con el Cono Sur. Ante el repliegue republicano, los demócratas y sus redes de influencia se aprestan a acrecentar su presencia y peso político en la Argentina, buscando tender puentes con diversos sectores institucionales, económicos y políticos locales.

Para Buenos Aires, esto anticipa el fin de una apuesta unilateral: la diplomacia nacional deberá diversificar sus lazos y abandonar la ilusión de un cheque en blanco diplomático, preparándose para gestionar un escenario donde el vínculo con Washington estará sujeto a una mayor disputa de poder interno en los Estados Unidos.

En un mundo donde el tradicional liderazgo estadounidense cede terreno ante la fragmentación y la incertidumbre, la Argentina debe comprender que los alineamientos automáticos perdieron su eficacia. Enfrentar este nuevo mapa internacional exige pragmatismo, lectura fina de la política interna de las potencias y una estrategia exterior propia capaz de resguardar los intereses nacionales en tiempos de desconcierto global.

*Licenciado en Ciencias Políticas (UCA), director general de GOB Partners