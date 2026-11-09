El mapa del poder frente a León XIV: el saludo de Caputo a Insfrán, la charla de Macri con Rosatti y el desaire de Milei a Villarruel

El oficialismo, la oposición, los gobernadores y buena parte del Poder Judicial. La Ballena Azul del Palacio Libertad fue una platea del poder político argentino este domingo por la tarde cuando el papa León XIV se subió al escenario junto a Javier Milei tras su audiencia privada en la Casa Rosada. La transmisión oficial mostró poco de la convivencia del círculo rojo durante el primer discurso del jefe de la Iglesia en suelo argentino, en el que el Presidente escuchó pasajes de fuerte tono político.

Con un ritmo calmo de lectura, varios momentos del discurso papal pudieron leerse como críticas a la gestión libertaria: se escucharon aplausos cuando mencionó la importancia de las universidades, la investigacióny el cuidado a las personas con discapacidad. También cuando lanzó críticas al aborto. Y una de sus frases más celebradas puntualizó en la economía, justo al lado del economista libertario: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, dijo.

Gobernadores, legisladores y funcionarios escucharon al Papa en el Palacio Libertad. | Crédito: CeDoc

Del gabinete a Villarruel y Caputo

Los últimos en completar el auditorio principal del ex CCK fueron los miembros del gabinete nacional, que ingresaron juntos por las escalinatas apenas ntes que aparezcan el Papa y el Presidente. Más temprano lo había hecho Victoria Villarruel, que se sentó en soledad en la primera fila, al lado de Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. A la vicepresidenta no le faltaron saludos durante la espera, y entre ellos hubo uno que no pasó inadvertido: el asesor Santiago Caputo se le acercó en un gesto significativo, en medio de la frialdad del Gobierno hacia la vice.

Caputo fue uno de los protagonistas de la previa. Caputo se trasladó hasta el sector donde se concentraban los gobernadores y se fundió en un cordial saludo con Gildo Insfrán, el mandatario formoseño. La escena, protagonizada por uno de los estrategas del Gobierno y uno de los caudillos más longevos del peronismo, dejó una imagen elocuente para una platea atenta a cada gesto. Hubo también saludos para Macri y para el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Minutos después, desde el atril, el Papa pediría “reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

El Papa León XIV saludó a Victoria Villarruel en el Palacio Libertad.

La presencia de los gobernadores fue ostensible. De todos los colores políticos, la mayoría dijo presente y se ubicó sobre el sector izquierdo de la platea. Antes del inicio del acto, muchos de ellos conversaron parados al pie del escenario, en un clima de muy buena sintonía. Los únicos ausentes fueron Rolando Figueroa (de Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones).

El de los gobernadores con los miembros del mileísmo fue un intercambio informal, pero con la relación entre la Nación y las provincias como telón de fondo. La Casa Rosada apuesta al diálogo con los aliados para los proyectos que le quedan hacia fin de año: el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO.

De esa ronda de intercambios no formó parte Axel Kicillof, que llegó por su cuenta. Sí ingresó por las escalinatas Carlos Bianco, mano derecha del gobernador bonaerense. Al llegar, el ministro del gobierno contó que venía de trabajar intensamente en Luján, donde se prepara la misa que el Papa celebrará el miércoles por la mañana.

Villarruel, Rosatti, Macri y Karina Milei, en la primera fila frente al Papa y Milei. | Crédito: Presidencia

Macri y la Justicia

También estuvo el expresidente Mauricio Macri, acompañado por el diputado Fernando de Andreis, su mano derecha en el PRO. Macri fue el único exmandatario al que se vio, luego de que el Episcopado pidiera la presencia de todos los antecesores de Milei. Cristina Kirchner, presa en su departamento de San José 1111, habría tenido que pedir un permiso judicial.

Macri y Rosatti se sentaron juntos en la primera fila y dialogaron largamente, en una conversación que se extendió durante buena parte de la previa. “De Boca”, bromeó el expresidente sobre qué conversó con el ministro titular de la Corte, al finalizar el evento. Desde esa ubicación siguieron tanto el discurso de Milei como el de León XIV.

Otro cortesano que estuvo presente fue Ricardo Lorenzetti, pero la representación judicial no se agotó en la Corte. Una parte importante de los camaristas federales asistió al evento. Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Daniel Petrone, que integran la Cámara Federal de Casación Penal, también escucharon las palabras del Presidente y del Papa desde un lugar discreto de la sala, lejos de la primera línea. Por las mismas escalinatas llegaron juntos Daniel Scioli y el juez federal Ariel Lijo, el candidato de Milei a la Corte cuyo pliego rechazó el Senado en abril de 2025.

Scioli y Lijo juntos en el ingreso al Palacio Libertad

En la bancada libertaria del Senado hubo lugar para la interna. Según pudo saber PERFIL, algunos de sus integrantes aprovecharon la espera para lanzarle un dardo a Patricia Bullrich, jefa del bloque, quien estuvo con Milei en la recepción del Papa en la Casa Rosada. El libertario le dio un fuerte apretón de manos cuando se la presentó a León XIV. Las críticas que recibió la exministra tuvieron que ver con la foto que marcó el inicio de la semana: “Tuvo tiempo para reunirse con sus propios legisladores, pero no para hacerlo con el bloque en su conjunto”, señaló una fuente tras la postal de Bullrich del lunes pasado.

Completó la escena una nutrida presencia de diputados y senadores de distintos bloques de la oposición, legisladores porteños y referentes de otros ámbitos. Entre ellos, Máximo Kirchner, que se sumó a la fila de legisladores que esperaban el control de seguridad sin hacer el recorrido desde el final, en el edificio que durante una década llevó el nombre de su padre. Durante algunos minutos, la platea del ex CCK funcionó como un mapa del poder en la Argentina, con sus alianzas, sus tensiones y sus ausencias. La próxima foto de conjunto, si la hay, será el miércoles en Luján.

Luego de escuchar el discurso de León XIV en donde también se evocó a Francisco, Milei se retiró sin saludar a Villarruel. El Papa hizo todo lo contrario. Al bajar del escenario, se tomó un instante para intercambiar unas palabras con la vice. Villarruel utilizó el momento a su favor: cuando la prensa le preguntó por el saludo con el jefe de la Iglesia, sin emitir palabra, se limitó a sonreír.

MC