El papa León XIV en la Argentina: Homenaje en plaza San Martín, reunión en Casa Rosada y discurso en el Palacio Libertad

El papa León XIV llegó a la Argentina este domingo 8 de noviembre y fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. El avión que trasladó al Sumo Pontífice desde Montevideo aterrizó a las 16.30, en el marco de su gira apostólica por Sudamérica, que también incluyó a Uruguay y Perú.

El avión que trasladó al papa León XIV rumbo a Montevideo | Crédito: AFP

El mandatario argentino encabezó la comitiva oficial que le dio la bienvenida y acompañó los primeros saludos del pontífice en suelo argentino.

Llegada del Papa León a Argentina

Durante su primera jornada, León XIV rindió homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, donde fue recibido por el canciller Pablo Quirno y participó de una ceremonia con la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha Pontificia. Luego se trasladó a la Casa Rosada, donde Milei encabezó el acto oficial de bienvenida y mantuvo una audiencia privada con él.

El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.

Más tarde, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó las llaves de la Ciudad y lo distinguió como Visitante Ilustre. La jornada continuó en el Palacio Libertad, con un encuentro ante autoridades, gobernadores, ministros y representantes del cuerpo diplomático.

Jorge Macri junto al papa León XIV | Crédito: Prensa CABA

Durante el encuentro, Milei recordó al papa Francisco, a quien definió como “el argentino más importante de la historia”, y destacó el papel de la fe como elemento de unión. También defendió la vida, la libertad y la propiedad como pilares de la sociedad y sostuvo que su Gobierno busca construir una Argentina con responsabilidad hacia las generaciones futuras.

Por su parte, León XIV llamó a fortalecer la democracia mediante el diálogo y el respeto por las diferencias. Además, reclamó más oportunidades laborales, una mayor inversión en educación y mejores condiciones para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos en el país. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, afirmó.

El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad

La visita se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades en distintos puntos del país. León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole; viajará a Córdoba para encabezar una celebración religiosa y reunirse con integrantes del clero; mantendrá un encuentro con jóvenes y recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. El último día celebrará una misa frente a la Basílica de Luján antes de partir hacia Lima, Perú.

La llegada del pontífice tuvo un carácter histórico: pasaron 39 años desde la última visita de un Papa a la Argentina. El antecedente fue el viaje de Juan Pablo II, en abril de 1987. Ni siquiera durante el pontificado de Francisco, el primer argentino en ocupar el máximo cargo de la Iglesia católica, se concretó una visita a su país natal.

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Dónde están los cortes de calles en Palermo por la visita del Papa

La visita de León XIV también modificó la circulación en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño desplegó un operativo de seguridad con restricciones vehiculares y cortes progresivos, especialmente en la zona de Palermo, donde se concentraron algunas de las principales actividades públicas de la agenda papal.

Los dispositivos comenzaron a implementarse el miércoles 4 de noviembre, con restricciones sobre la avenida Del Libertador, entre Sucre y Ugarteche. Desde el viernes 6, los cortes se ampliaron a distintas calles transversales.

Entre las calles alcanzadas por las restricciones se encuentran:

•Ortega y Gasset. •Pasaje San Benito de Palermo. •Benjamín Matienzo. •Jorge Newbery. •Maure •Gorostiaga. •Olleros. •Federico Lacroze. •Teodoro García.

Los cortes comprenden distintos tramos entre Migueletes y Libertador, sin interrumpir la circulación por Migueletes. También permanece restringido el tránsito en Olleros, entre Libertador y Valentín Alsina.

En las zonas afectadas no se permite estacionar y se despejan los carriles alcanzados por el operativo. El acceso a las cocheras de los edificios frentistas se mantiene con limitaciones y bajo supervisión del personal de tránsito.

Qué calles y avenidas conviene evitar

Para quienes necesitan atravesar la Ciudad, se recomienda evitar la avenida Del Libertador y las calles cercanas a los puntos de concentración. Entre las alternativas para circular se encuentran:

•Avenida Lugones y autopista Illia: permiten conectar con Recoleta y el centro porteño. •Colectora de la Illia y Salguero: ofrecen una alternativa para continuar hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y Ramón Castillo, en dirección a Retiro. •Avenida General Paz: permite conectar con otras arterias importantes, como Cabildo, Santa Fe y Las Heras. •Avenida Figueroa Alcorta: se habilitó un contracarril de aproximadamente 200 metros, entre Sarmiento y Casares, para facilitar el tránsito desde la autopista Lugones.

Además, como parte de las medidas para reducir las demoras, el Gobierno dispuso la gratuidad de la autopista Illia para motos, autos y camionetas, mientras que el Paseo del Bajo quedó liberado de peaje para autos, camionetas y utilitarios. Las motocicletas no pueden utilizar este último corredor.

La medida de gratuidad se extendió hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14.

MV