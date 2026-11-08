Hoy, una edición especial: con PERFIL, el periódico del Papa

Hoy PERFIL se entrega con una edición muy especial: un ejemplar de L’Osservatore Romano en español dedicado a la visita del papa León XIV.

La publicación acerca a los lectores la voz del Vaticano y propone una lectura de las expectativas que despierta el viaje. Cuando llegue al país, el Pontífice recibirá los ejemplares impresos junto con el diario PERFIL, en un gesto que también expresa la continuidad de una alianza editorial iniciada a fines de 2016.

El número que hoy acompaña al diario tiene, así, un doble destinatario. Por un lado, los lectores que podrán recorrer sus páginas en el comienzo de una visita. Por otro, el propio Papa, que tendrá entre sus manos el resultado de un trabajo periodístico que une a Roma con Buenos Aires. La entrega permitirá mostrarle cómo circulan aquí sus mensajes y de qué manera dialogan con las preocupaciones de la sociedad argentina.

Desde la portada, la edición pone el acento en el entusiasmo de León XIV por regresar al continente que marcó su vida pastoral. Su mensaje previo al viaje invita a abrir los corazones y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio. Esa convocatoria atraviesa una publicación que busca relacionar la dimensión espiritual de la peregrinación con las urgencias económicas y las demandas presentes ahora mismo en los países de América Latina.

Una de las miradas que organiza ese recorrido es la de Silvina Pérez, directora de la edición en español. Su reflexión recupera las visitas de Juan Pablo II y las pone en relación con el presente. Entre aquella Argentina y la que ahora recibe a León XIV cambiaron los equilibrios

políticos, las expectativas y las formas de expresar los reclamos.

La comparación permite entender mejor este viaje y ponerlo en perspectiva y advertir qué interrogantes plantea este reencuentro

Las páginas centrales también recogen las voces de movimientos populares, sindicales y sociales. Sus representantes se reunieron recientemente en Buenos Aires con emisarios de la Santa Sede para elaborar una declaración conjunta sobre la desigualdad

Agenda compartida. La edición les concede un lugar destacado y acerca sus preocupaciones a los lectores: el acceso al trabajo, la dignidad de quienes lo realizan y las dificultades de los sectores más vulnerables integran esa agenda.

En ese debate participó una delegación vaticana encabezada por la religiosa Alessandra Smerilli. Uno de los ejes abordados fue el avance de la inteligencia artificial y los riesgos de que su desarrollo quede subordinado exclusivamente a la rentabilidad. La discusión coloca en primer plano una pregunta que excede al mundo tecnológico: qué lugar ocuparán las personas cuando nuevas herramientas transformen las

tareas, las relaciones laborales y la organización de la producción.

El suplemento reúne esas inquietudes en una misma propuesta de lectura. Los mensajes del Pontífice se cruzan con las experiencias de organizaciones que buscan hacer visibles las consecuencias de la desigualdad. De ese modo, el ejemplar que hoy llega con PERFIL ofrece elementos para seguir la visita y comprender algunas de las discusiones que la acompañan. La ceremonia y el protocolo conviven en sus páginas con una agenda de necesidades concretas.

Cuando León XIV reciba los ejemplares, encontrará una muestra del vínculo editorial construido aquí, en Argentina.

Para los lectores, dicha edición será una oportunidad de acercarse al viaje a través de sus mensajes y del contexto social que lo rodea.