Encuesta: La mayoría de los argentinos cree que la derrota de Trump afecta las chances de reelección de Milei en 2027

La victoria del Partido Demócrata en las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos también abrió interrogantes sobre el escenario político argentino. Según una encuesta de QSocial, el 61% de los argentinos considera que la derrota de Donald Trump afecta las posibilidades de reelección de Javier Milei en 2027. De ese total, el 46% cree que las complica mucho y el 15%, algo. En cambio, otro 15% considera que las afecta poco y el 23%, que no las afecta en nada.

El resultado estadounidense también tuvo distintas lecturas según el impacto que se le atribuye al Gobierno y al país. El 58% de los encuestados lo considera una noticia negativa para la gestión de Milei, frente a un 16% que lo evalúa positivamente y un 25% que no lo ve ni como una buena ni como una mala noticia. Cuando la consulta se refiere a la Argentina, las respuestas cambian: el 27% lo considera negativo, el 21% positivo y el 51% sostiene que no es ni una cosa ni la otra.

El costo del alineamiento con Trump

El sondeo también indagó sobre la relación entre Milei y el presidente estadounidense. El 53% considera que la alianza entre ambos países trajo más perjuicios que beneficios, mientras que el 31% sostiene lo contrario y el 16% no identifica un saldo favorable ni desfavorable. En línea con esa percepción, la mitad de los consultados cree que Milei debería cambiar su política exterior. Un 21% considera que tendría que insistir con el alineamiento y el 29% no sabe qué debería hacer.

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Las diferencias aparecen con mayor claridad al desagregar las respuestas según el voto de 2023. Entre los votantes de Milei, el 56% ve más beneficios que perjuicios en la alianza con Trump, aunque el 40% sostiene lo contrario. Entre quienes eligieron a Patricia Bullrich, el 65% no identifica un saldo positivo ni negativo. En el electorado de Sergio Massa, en cambio, el 93% considera que el vínculo con Washington trajo más perjuicios.

La demanda de un cambio en la política exterior también varía según el origen electoral de los consultados. Entre los votantes de Bullrich alcanza al 68%, mientras que entre quienes eligieron a Milei llega al 30%.

La imagen de Trump y el estilo de campaña

La elección estadounidense despertó interés entre los argentinos: el 43% dijo haber seguido el tema con atención, el 54% escuchó algo al respecto y solo el 3% no se enteró. Además, al 68% el resultado le generó mucho o bastante interés.

La imagen de Trump, sin embargo, es mayoritariamente negativa: el 55% tiene una opinión desfavorable del mandatario y el 41%, positiva. La valoración cambia entre los votantes de Milei, donde la imagen positiva alcanza el 61%, y los de Bullrich, donde llega al 66%. Entre los votantes de Massa, la valoración positiva es del 0%.

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Otro de los aspectos que midió QSocial fue la percepción sobre el estilo político del presidente estadounidense. El 61% considera que su comportamiento agresivo fue un factor importante en la derrota republicana. Esa lectura también aparece entre los votantes de Milei: el 59% de ese electorado lo señala como una causa relevante. Entre los votantes de Bullrich, el porcentaje cae al 30%, mientras que entre los de Massa asciende al 86%.

La encuesta también consultó si la oposición argentina debería imitar la estrategia de los demócratas, basada —según la presentación del sondeo— en el diálogo y el respeto a la diversidad. Entre los votantes de Massa, el 66% respondió que sí y el 33%, que no.

El informe concluye con una síntesis de esa lectura política: "No miraron una elección ajena. Miraron un espejo". Según los responsables del estudio, el reclamo de cambio "no se detiene en la oposición: también está dentro del propio electorado del Presidente".

Ficha técnica: encuesta nacional online de QSocial, realizada el 4 de noviembre de 2026 sobre 850 casos. Margen de error de ±3,4% para un nivel de confianza del 95%.

IC/MSS