Macri volvió a marcarle la cancha a LLA y no se define sobre las PASO

Mauricio Macri volvió a reunir esta semana a la conducción del PRO y dejó tres definiciones políticas de cara a 2027: por ahora, el partido no acompañará automáticamente la intención del gobierno de Javier Milei de eliminar las PASO, exigirá cambios al Presupuesto, y tampoco respaldará la iniciativa del peronismo bonaerense para habilitar la reelección indefinida de los intendentes.

El expresidente encabezó durante casi dos horas una reunión de la mesa ejecutiva en la sede partidaria de Balcarce 412. Participaron Jorge Macri; Cristian Ritondo; María Eugenia Vidal; el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro; la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el diputado Fernando de Andreis y el senador nacional Martín Goerling. Los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, se sumaron a través de Zoom.

Pero la conclusión política fue mantener el rumbo actual del PRO: diálogo abierto con la Casa Rosada, pero sin acuerdos ni definiciones sobre eventuales alianzas electorales. Al mismo tiempo, se decidió continuar trabajando en la construcción de una alternativa propia para las próximas elecciones.



Uno de los puntos pendientes es la eliminación de las PASO, una reforma que impulsa el oficialismo nacional. Macri evitó comprometer el respaldo de su partido y la conducción acordó volver a reunirse si el debate avanza en el Senado. Por ahora, no habrá cambios de posición.

Lo que sí: Ritondo y De Andreis contaron los puntos que le reclamaron al oficialismo para apoyar el Presupuesto. Los puntos centrales:

. Reducir el impuesto a los combustibles en función de las rutas nacionales que el Estado deje de mantener.

. Exigir transparencia en las concesiones viales, con publicación de inversiones, tarifas y plazos e informes trimestrales al Congreso.

. Prorrogar los regímenes de promoción automotriz y autopartista, un pedido específico de Mauricio Macri.

. Reducir del 21% al 10,5% el IVA de los huevos y sus derivados, un reclamo vinculado a Entre Ríos

. Regularizar los fondos de coparticipación adeudados a la Ciudad de Buenos Aires y autorizar las operaciones de financiamiento que reclama Jorge Macri.

En paralelo, Macri encabezó junto a Ritondo y Soledad Martínez otro encuentro en Balcarce 412, esta vez con dirigentes de la Segunda Sección Electoral bonaerense. Fue la tercera reunión del ciclo de coordinación territorial que el PRO desarrolla en la Provincia para fortalecer su estructura y defender los municipios que gobierna.

Participaron los intendentes Javier Martínez, de Pergamino; Marcelo Matzkin, de Zárate; Fernando Bouvier, de Arrecifes; Francisco Ratto, de San Antonio de Areco; y Jorge Etcheverry, de Lobos. También estuvieron Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro, Javier Sánchez Wrba, y los bonaerenses Juan Manuel Rico Zini, Alex Campbell y Paula Bustos.