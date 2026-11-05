Marcha de las Velas a Tribunales: la UBA y los gremios universitarios exigieron el cumplimiento de la ley de financiamiento

Docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), encabezados por los gremios ADUBA, APUBA y la FUBA, junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y autoridades de la casa de altos estudios, se movilizaron este miércoles a la noche en la "Marcha de las Velas" desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Tribunales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Marcha de las velas

La convocatoria se generó para exigirle al Gobierno Nacional la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, tras más de un año de incumplimiento del marco normativo avalado por el Congreso y la Justicia.

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La multitudinaria manifestación frente a la sede del Poder Judicial de la Nación buscó visibilizar la parálisis de la norma de presupuesto y la falta de respuesta oficial ante los sucesivos fallos y resoluciones legislativas favorables al reclamo universitario.

Marcha de las velas

En las puertas de Tribunales, la jornada continuó con una clase pública de Derecho Constitucional dictada por el profesor Christian Cao y el constitucionalista Pablo Luis Manilli, quienes abordaron la validez legal del reclamo. El acto concluyó con la entonación del Himno Nacional y el encendido de velas frente a la fachada del Palacio de Justicia.

Convocan a una "Marcha de Velas" a Tribunales y anuncian paros en las universidades ante el freno a la Ley de Financiamiento

Organizaciones estudiantiles y gremios docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre ellos la FUBA, la FUA, ADUBA y APUBA, convocaron para este miércoles 4 de noviembre a las 17:00 en Plaza Houssay a una "Marcha de Velas" bajo el lema "No permitamos que se apague la Universidad", desde donde movilizarán a las 18:00 hacia el Palacio de Justicia para exigirle al Gobierno Nacional la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Marcha de las velas

La manifestación en la intersección de Córdoba y Junín contempló una concentración inicial a las 17:00, el posterior encolumnamiento hacia Tribunales a las 18:00 y una clase pública de Derecho Constitucional a las 19:00, momento en el que los asistentes encendieron las velas frente a la sede del Poder Judicial de la Nación.

La movilización responde al descontento generado tras la decisión del Poder Ejecutivo de apelar los fallos del Fuero Contencioso Administrativo que declararon inconstitucional la suspensión de la norma (Decreto 759/2025) y ordenaron avanzar con la recomposición salarial y el refuerzo de becas estudiantiles, luego de que el Congreso ratificara la Ley 27.795 frente al veto oficial.

En paralelo, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) profundizó el plan de lucha al ratificar tres paros de 24 horas para el martes 3, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre, con cese total de tareas en las casas de altos estudios de todo el país ante el estancamiento de las paritarias y el congelamiento presupuestario.

El gremio Universitario no docente anunció tres paros de 24 horas en reclamo de mejoras salariales

El reclamo gremial coincide con un crítico cuadro salarial, donde los ingresos del sector acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre el 22% y el 26% en comparación con noviembre de 2023, situación que provocó la renuncia de unos 10.000 docentes y afectó el funcionamiento de los servicios e investigaciones universitarias.

En medio de la disputa legal y económica, un informe técnico de la consultora Zentrix reveló que el proyecto de Presupuesto 2027 contiene $5,93 billones sin asignación específica en la partida Obligaciones a cargo del Tesoro. Según el estudio, la reasignación de entre el 41% y el 62% de esos recursos no asignados permitiría cubrir de manera integral el costo de la ley sin alterar la meta de superávit fiscal del 1,1% del PBI defendida por la gestión presidencial.

MP/DCQ