“Ojalá sea una oportunidad para reflexionar sobre el país”, el mensaje de Kicillof por la visita del Papa

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, puso en marcha este miércoles en Luján la presentación del operativo que la Provincia desplegará para recibir al papa León XIV, que tendrá dos paradas en territorio bonaerense y una convocatoria que promete movilizar a miles de fieles. A ese despliegue se sumarán más de 30.000 personas, entre policías, trabajadores de distintas áreas del Gobierno, personal sanitario, bomberos y voluntarios.

Su anuncio se realizó en el Museo de Bellas Artes de Luján, con la presencia del arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local, Leonardo Boto. Allí, el mandatario destacó el significado de la llegada del Pontífice y sostuvo que no se trata de una visita más, sino de "un hecho histórico, un acontecimiento espiritual, pero también profundamente humano y social".

A diferencia del encuentro multitudinario previsto para Luján, la primera parada del Pontífice será el lunes 9 de noviembre en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown. Mantendrá un encuentro con personas residentes de la institución, trabajadores y miembros de la comunidad. Dos días después, el miércoles 11, encabezará la misa frente a la histórica Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Mientras que el Gobierno descarta un mensaje político del Papa, la Iglesia pide empleo para los "necesitados"



Para acompañar ambas actividades, el Gobierno bonaerense puso en movimiento a buena parte del Gabinete. Seguridad, Salud y Transporte, junto con Defensa Civil, la Policía provincial y Aguas Bonaerenses (ABSA), trabajan de manera coordinada para cubrir los distintos frentes que implica la llegada del Pontífice.

Axel Kicillof junto al arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig | Crédito: X

Posteo de Axel Kicillof | Crédito: X

El esquema sanitario contará con más de 1.200 trabajadores de salud, 45 ambulancias, 8 unidades sanitarias móviles, 15 puestos médicos de mayor complejidad, 8 hospitales de referencia, 4 hospitales de campaña y 2 helicópteros sanitarios para eventuales traslados de emergencia.

Se complementa con otros puntos de apoyo a lo largo del predio y las zonas de circulación. Habrá 51 postas de cuidado e hidratación, 30 carpas eucarísticas, baños y pantallas gigantes para seguir la celebración. En paralelo, unos 12.000 agentes policiales estarán afectados a las tareas de seguridad, con apoyo de motos y helicópteros. A ellos se sumará la colaboración de más de 10.000 voluntarios.

Axel Kicillof durante un encuentro con jóvenes | Crédito: X

El mensaje de Kicillof y el legado de Francisco

Más allá de la organización logística, el Gobernador aprovechó la llegada del Pontífice para reivindicar el mensaje de justicia social de la Iglesia: "En esta situación tan complicada de nuestro país, pero también del mundo, lleno de incertidumbre, de desigualdad, de violencia, la presencia y la palabra del Papa tiene un valor extraordinario", sostuvo.

"León XIV representa una voz de enorme potencia, una voz que nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, que no podemos naturalizar la crueldad y que de ninguna manera se puede construir una sociedad en base a la indiferencia o el abandono hacia los más débiles", afirmó.

Kicillof hizo referencia a los debates que el Papa instala en la agenda internacional sobre la pobreza, la exclusión, la dignidad del trabajo y los efectos del desarrollo tecnológico. En ese sentido, planteó: "El progreso económico, científico y tecnológico solo puede llamarse progreso si mejora la vida de las personas; si deja millones afuera, se concentra la riqueza y multiplica la exclusión no es verdadero progreso".

Para los argentinos, agregó, la visita tiene un significado especial por la continuidad entre ambos pontificados. "León XIV recoge y continúa el enorme legado de Francisco, nuestro papa Francisco, que llevó al mundo un mensaje de justicia social, de solidaridad y de defensa de los más humildes", sostuvo. También recordó que Bergoglio no pudo regresar a la Argentina durante su pontificado y manifestó su expectativa de que, durante estos días, "sus luchas, sus recuerdos y su mensaje van a estar muy vivos acá en Luján".

Otro de los puntos que destacó fue la decisión de León XIV de visitar el Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. Para Kicillof, "Es una manera de expresar cuáles son sus prioridades. El Papa decide acercarse, escuchar, abrazar y poner en el centro a quienes suelen quedar al margen".

El papa Francisco encabezó la Iglesia católica entre 2013 y 2025 | Crédito: AFP

Al cierre de la presentación, Kicillof volvió sobre el sentido que busca darle a la visita y planteó que la recepción del Papa no debería agotarse en el carácter extraordinario del acontecimiento. "La mejor manera de recibir a León es escucharlo con atención, con respeto y con la voluntad de convertir sus mensajes en acciones concretas", afirmó. En esa línea, expresó su deseo de que el encuentro también abra un espacio de reflexión colectiva: "Ojalá sea una oportunidad para reflexionar sobre el país que tenemos y el que queremos construir".

Concluyó con una invitación abierta a los fieles de todo el país: "Buenos Aires está abierta para todos los argentinos y argentinas. Bienvenidos todos".

Cuál es la aplicación para consultar el operativo

La logística apunta a facilitar el acceso a Luján, ordenar el movimiento de la multitud y evitar que la concentración de fieles desborde los servicios de asistencia. Para que quienes viajen puedan organizarse con anticipación, la Provincia habilitó el sitio visitadelpapapba.gba.gob.ar, donde se reunirán los datos sobre accesos, recomendaciones y servicios disponibles. Además, habrá una aplicación descargable que funcionará sin conexión a internet, una herramienta importante ante la posibilidad de que la cantidad de personas reunidas complique la conectividad en la zona.





MV/ML