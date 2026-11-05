Rosenkratz tensiona con Rosatti e insiste en modificar la forma en que se seleccionan jueces

El ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz insistió en la falta de tratamiento del proyecto que escribió con su par Ricardo Lorenzetti para reducir la discrecionalidad en el peso que tienen las entrevistas personales para elegir jueces, que enviaron al Consejo de la Magistratura a principios de año. Con el sistema actual, los jueces deben rendir un examen escrito, les asignan un puntaje (que es inamovible salvo cuestionamientos) y luego tienen la entrevista personal con los consejeros que les permite subir o bajar en la órden de mérito según estos definan.

En rigor, Rosenkrantz y Lorenzetti firmaron la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema —Rosatti no la suscribió—, en el mes de marzo en la que propusieron un sistema de evaluación de 200 puntos en total, de los cuales solamente 20 correspondan a la entrevista personal. Además se puntúa la evaluación técnica y los antecedentes, mediante criterios previamente establecidos.

Más de 30 organizaciones y 200 referentes reclaman cambios en la selección de jueces para garantizar la independencia judicial



Esta semana, una coalición integrada por 30 organizaciones judiciales, empresarias y de la sociedad civil, junto con juristas y más de 200 referentes políticos e institucionales, reclamó al Consejo de la Magistratura de la Nación una reforma del sistema de selección de jueces en la línea del proyecto de Rosenkrantz y Lorenzetti.

Carlos Rosenkrantz

El mensaje de Rosenkrantz en la jornada “Diálogos para la Argentina, edición 2026. Seguridad jurídica, inversión y futuro” que organizó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires este jueves apuntó directo a la nueva composición del Consejo: a partir del 18 de noviembre, el órgano que selecciona y juzga a los jueces tendrá una nueva integración.

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Permanecerán el presidente de la Corte y el Consejo, Horacio Rosatti y el viceministro de Justicia, Santiago Viola. Pero el resto de la composición cambia: por los jueces asumirán Marcelo Gallo Tagle (lista Bordó), Paula Castro (Celeste), Gabriela Vázquez (Celeste en disidencia) y Juan Culotta (lista Compromiso Judicial, reelecto), por los abogados Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento (Unidad en Defensa de la Abogacía), Itatí Demarchi Arballo (Abogacía Unida y Dignidad Profesional) y Fernando Levene (Abogacía Federal). Aún resta definir los consejeros académicos y los diputados y senadores.

En la apertura, la presidenta de Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Fernanda Mierez, planteó que "sin instituciones sólidas y un compromiso amplio por la transparencia entre el sector publico y privado, el desarrollo es imposible de alcanzar". El Colegio de Abogados de CABA lo integran socios de estudios Marval O'Farrell Mairal; Cassagne, Beccar Varela, Bomchil, Allende & Brea; Martinez de Hoz Rueda, Pagbam, Brouchou, entre otros.

Una convocatoria a la participación de los abogados

Rosenkrantz subrayó que en las elecciones para el estamento de abogados para el Consejo de la Magistratura, el 20 de octubre último, votó solo el 18,5% del padrón. Aclaró que el dato no cuestiona la legitimidad de los candidatos electos pero sugirió a los abogados que participen en las elecciones, que consulten a cada lista por sus proyectos y que exijan a los consejeros explicaciones sobre por qué suben o bajan a un candidato a juez de acuerdo a la entrevista personal. El ministro de la Corte fue taxativo: “Hay que impedir que ingresen los que no estén a la altura”, señaló ante un auditorio de abogados, en la jornada que se desarrolló en la Bolsa de Comercio.

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El magistrado, integrante de una Corte de tres miembros, dijo que “la mayor parte del Poder Judicial está integrada por buenos jueces pero los abogados deben esforzarse para esto”.

“Los jueces deben ser independientes. Y la independencia más difícil es de las propias convicciones personales y políticas, porque estamos designados para hacer lo que el derecho dice que hagamos”, concluyó Rosenkrantz.





ML