Scatturice, la CPAC y figuras opacas conectan a Milei con el paraguayo Peña

Javier Milei y Santiago Peña no solo comparten afinidad ideológica. Los dirigentes forman parte del gran circuito internacional de la derecha. Entre las tantas organizaciones y think tank que explotaron en los últimos años, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) se ganó un lugar privilegiado en la región por ser una plataforma política con vínculos directos con la Casa Blanca. En cada encuentro se cruzan dirigentes, empresarios y operadores que funcionan como puentes entre los gobiernos argentino y paraguayo.

En Estados Unidos, CPAC es presidida por Matthew Schlapp, un excolaborador de Fox News que fue director político de George W. Bush. Está casado con Mercedes Schlapp, quien se desempeñó como directora de Comunicaciones Estratégicas durante la primera presidencia de Donald Trump.

En diciembre de 2024 se realizó el primer encuentro de CPAC Argentina. Tres meses antes se había constituido como empresa en Estados Unidos. El hombre detrás de la sede local del foro conservador es el empresario Leonardo Scatturice, que fue designado presidente. El empresario cercano a Santiago Caputo, que avanza con negocios en Argentina, comparte directorio con Soledad Cedro, vice y CEO de la firma; José M. Malella, secretario; y Laura Belén Arrieta, la joven que protagonizó un escándalo por haber ingresado al país en un vuelo privado sin presuntamente haber pasado los controles aduaneros, tesorera.

Sin embargo, los intereses de este grupo fueron más allá de la Argentina y, en septiembre de 2025, organizaron CPAC Paraguay. La filial argentina figura en los registros empresariales de Estados Unidos, pero no la paraguaya. Según pudo saber PERFIL, el motivo es que son la misma empresa

Milei fue uno de los oradores principales de CPAC Paraguay. Sin embargo, además de las figuras públicas y de las autoridades societarias, los vínculos que conectan al presidente argentino con Peña incluyen también a personajes menos conocidos.

Detrás de las filiales de CPAC está la consultora Tactic Global. Se trata de una empresa de lobby y consultoría con sede en Miami que fue noticia en Argentina por haber firmado un contrato con la SIDE, en febrero de 2025, para actuar como enlace estratégico entre las presidencias de Argentina y Estados Unidos a cambio de US$10.000 mensuales.

Tactic Global forma parte del holding COC Global Enterprise, fundado y dirigido por Scatturice. El conglomerado tiene oficinas en 17 países y hace dos años abrió una en Asunción, Paraguay. Según pudo saber PERFIL, Cedro, que trabaja para Tactic Global, también trabaja para el gobierno paraguayo, a donde llevó inversiones pero “a título personal”, según dicen en su entorno.

El grupo político que trabajó en CPAC Paraguay incluyó a Barry Benet, un consultor republicano vinculado a Tactic que, en Argentina, se reunió en más de una oportunidad con el asesor Caputo, con quien se sacó fotos en Casa Rosada. También a Caroline Morgan Wren, la mujer que aparece en los documentos de la firma del contrato con la SIDE argentina.

La estafa en Paraguay de Ueno Bank empujó a Peña a presentar su renuncia. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, el juicio político en su contra. Se trata de un escándalo sin precedentes que pone bajo la lupa la red de contactos del banco digital, que también aparece en el ecosistema internacional de la derecha. A su alrededor aparecen, una vez más, la CPAC y algunos personajes argentinos.



En febrero de 2026, Ueno Bank fue uno de los seis patrocinadores principales (con categoría Diamond Sponsor) de la Hispanic Prosperity Gala, organizada por Latino Wall Street en Mar-a-Lago, el club de Trump. Uno de los organizadores del evento fue el periodista español Javier Negre, dueño de La Derecha Diario y amigo de Milei.

Uno de los protagonistas de aquella gala fue Fernando Cerimedo, exasesor de Milei y fundador de La Derecha Diario. El consultor, que hoy se encuentra detenido en Bolivia por el presunto intento de asesinato de su pareja, fue distinguido por sus trabajos en Bolivia y Honduras.

Cuando Cerimedo subió al escenario a recibir el premio, presentó en público a Andrés “Andy” Rivas, a quien presentó como su “socio y amigo”. Se trata de un estratega político argentino que trabaja en el entorno del gobierno paraguayo. En Paraguay, Rivas construyó una relación de cercanía con Peña y su canciller, Rubén Ramírez Lezcano.

Según reconstruyó ElDiarioAR, la relación de Rivas con el poder paraguayo no es nueva. En 2017 participó de una reunión del Partido Colorado junto al entonces precandidato Peña. Desde 2024, su presencia en el entorno del gobierno se intensificó: acompañó al canciller en viajes y reuniones diplomáticas, participó de encuentros con dirigentes estadounidenses y hasta figuró como “honorable consejero” en la invitación oficial paraguaya a la asunción de Donald Trump. Sin embargo, no aparece en las planillas del Ministerio de Relaciones Exteriores ni en los registros de contrataciones públicas del país, por lo que no está claro quién financió sus viajes ni bajo qué carácter participó de esas actividades.

Los vínculos de Rivas también llegan a la política argentina. En el país, tiene buen vínculo con Ramiro Marra, con quien se conocen desde que iban al colegio.