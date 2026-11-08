Se renueva el Consejo de la Magistratura y aún hay dudas por la designación de sus miembros

La ley vigente indica que el Consejo debe tener 20 miembros: el presidente de la Corte, que también preside el Consejo, Horacio Rosatti; el enviado del Poder Ejecutivo, que es el viceministro de Justicia, Santiago Viola; cuatro abogados, cuatro jueces, dos académicos, cuatro senadores y cuatro diputados.

Los abogados y los jueces fueron elegidos en comicios que se hicieron en todo el país el mes pasado. Por los jueces ingresó un magistrado de cada lista: Marcelo Gallo Tagle por la Bordó, Paula Castro por la Celeste, Gabriela Vázquez (que ya fue consejera) por la Celeste en escisión y Juan Manuel Culotta, que también viene de cumplir un mandato, por Compromiso Judicial. Todos excepto Culotta, que estaba de viaje, juraron esta semana ante la Corte en un acto en el que participaron Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Lista celeste. La novedad de la elección de los jueces fue que la lista Celeste, más progresista, que al ir separada, logró dos bancas en el Consejo: las de Castro y Vázquez. Y Compromiso Judicial hizo una gran elección y ganó en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, donde en otras elecciones se impuso la Bordó, más tradicional. Uno de sus referentes, que fue como suplente en las listas, es el magistrado federal de Capital Julián Ercolini.



La elección de los abogados, en la que participó un 18,5% del padrón, consagró a Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento por Unidad en Defensa de la Abogacía, que reunía a sectores radicales y peronistas con el ex juez del Juicio a las Juntas y ex presidente del Colegio de Público de Abogados, Ricardo Gil Lavedra, como figura de unidad. Además, ingresaron Itatí Demarchi Arballo por Abogacía Unida y Dignidad Profesional y Fernando Levene por Abogacía Federal. La lista oficialista, Abogacía por la Libertad, quedó afuera del Consejo con poco más del 7% de los votos. Desde que ganó Javier Milei en 2023, es la primera vez que se presenta para el Consejo un abogado de La Libertad Avanza.

Las dudas sobre los senadores y diputados. La Ley vigente –que repuso la anterior 24.937 por un fallo de la Corte de 2021– prevé que ingresen cuatro senadores: 2 por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría. La jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich planteó este jueves en un encuentro en la Bolsa de Comercio que tiene un problema para cumplir con la ley tal cual está escrita: tanto el oficialismo como el peronismo en la Cámara alta tienen 21 integrantes. Y la ley no aclara qué hacer en caso de empate.

Bullrich dijo que está evitando judicializar el tema y consultó con distintos abogados y le sugieren hacer “uno y medio y uno y medio”, es decir que el mandato de cuatro años lo ocupe durante dos años un senador de LLA y los siguientes dos años uno del peronismo. PERFIL consultó con sus voceros más detalles sobre la propuesta pero al cierre de esta nota no habían respondido.

Hasta el 18 de noviembre tienen mandato los senadores Anabel Fernández Sagasti (justicialista) y Mariano Recalde (Fuerza Patria), Luis Juez (Juntos por el Cambio) y Eduardo Vischi (Eco + Vamos Corrientes).



El mismo esquema de dos para la mayoría, uno para la minoría y uno para la segunda minoría rige para los diputados. Hoy los representantes de la Cámara Baja en el Consejo son Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria), Gonzalo Roca (LLA) y Alvaro González (Pro).

Hoy llega a la Argentina el papa León XIV. Quizás luego de su visita haya una definición. Lo que es seguro es que el 18 arranca el nuevo Consejo.