Una diputada paraguaya denunció que Santiago Peña huyó a la Argentina y el Gobierno salió a desmentirlo

La posibilidad de que Santiago Peña haya salido de Paraguay rumbo a la Argentina generó un pedido de explicaciones en el Congreso de ese país. La diputada opositora Johana Ortega reclamó saber si el mandatario había comunicado oficialmente su salida, en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank. La versión fue desmentida por el Gobierno argentino, que volvió a quedar bajo la lupa por las versiones sobre el ingreso de dirigentes extranjeros al país.

“Queremos saber si ha recibido información de alguna comunicación del presidente Santiago Peña sobre una salida del país, porque se está afirmando que ya pisó suelo argentino”, planteó Ortega ante la presidencia del Congreso paraguayo.

Fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien salió a desmentir las versiones que circulaban desde Asunción sobre una presunta llegada de Peña a la Argentina. La funcionaria reveló que, tras conocerse la renuncia del mandatario paraguayo, ordenó a las autoridades migratorias monitorear cada media hora los pasos fronterizos con Paraguay y Brasil. "Hasta el reporte de las 19, es negativo", aseguró, en referencia a los informes sobre un eventual ingreso del presidente paraguayo al país.

La legisladora pidió confirmar si el titular del Poder Legislativo había recibido una comunicación oficial de Peña, tal como establece el artículo 233 de la Constitución Nacional paraguaya para las salidas del presidente del territorio nacional.

“Es una información con la que nosotros debemos contar antes de votar”, argumentó Ortega, en referencia al debate sobre el futuro político del mandatario.

Santiago Peña rompió el silencio tras la renuncia: enfrentará el juicio político y pidió resolver la crisis de Ueno Bank

La diputada también cuestionó las consecuencias institucionales de una eventual salida sin autorización. “¿Por qué le vamos a retirar fueros a un tipo que ya no está dentro del país y que, en violación abierta a la Constitución, no le comunicó al Congreso su salida?”, había planteado.

“Si ya salió del país, sería una segunda violación constitucional”, insistió la legisladora, antes de que se conociera la renuncia de Peña y el avance del juicio político en su contra.

El antecedente de Flávio Bolsonaro

La versión sobre una posible llegada de Peña a la Argentina reavivó el recuerdo del episodio protagonizado por Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, cuya salida de Brasil también generó controversia.

En ese caso, la Dirección Nacional de Migraciones primero negó que el senador hubiera ingresado al país. Sin embargo, un día después confirmó que había cruzado durante la noche por Misiones y que posteriormente había partido hacia Estados Unidos desde el aeropuerto de Puerto Iguazú.