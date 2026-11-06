Una encuesta midió a 10 dirigentes políticos y solo uno tiene más imagen positiva que negativa

De los diez dirigentes políticos medidos por Pulso Research en su encuesta Brújula Social de octubre de 2026, solo uno tiene más imagen positiva que negativa: Myriam Bregman, con 37,9% frente a 35,3%. El informe, que incluye un ratio para cada nombre, le asigna 1,07, el único por encima de 1. Bregman tiene además 26,8% de encuestados que no la conocen o no saben.

Cristina Fernández de Kirchner encabeza la imagen positiva con 45,1% (51,3% negativa). La siguen Axel Kicillof (41,5% y 49,1%), Sergio Massa (39,0% y 54,5%) y Patricia Bullrich (38,4% y 56,4%).

Encuesta

Javier Milei registra 32,4% de imagen positiva y 64,6% de negativa. Mauricio Macri tiene 28,0% y 67,1%. Completan la lista Diego Santilli (25,0% positiva, 44,1% negativa y 30,9% que no sabe o no conoce), Maximiliano Pullaro (19,2%, 35,8% y 44,9%) y Sergio Uñac (12,1%, 23,8% y 64,1%).

Encuesta: si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarían los argentinos?



Evaluación del Gobierno

El estudio también consultó por la gestión de Milei. El 28,9% la evalúa como “muy bien” (13,0%) o “bien” (15,9%), mientras que el 66,4% la califica como “mal” (15,9%) o “muy mal” (50,5%). El 4,7% no sabe o no contesta.

Encuesta

Sobre el rumbo del Gobierno, el 26,4% lo considera correcto, el 61,9% incorrecto y el 11,7% no sabe.

En materia económica, el 42,6% opina que la economía argentina está en recesión, el 34,1% que está estancada y el 18,8% que está creciendo (4,5% no sabe o no contesta). Consultados sobre la asertividad del ajuste, el 56,6% dijo que el Gobierno no está ajustando donde corresponde, el 22,8% que ajusta algunas cosas que corresponden y otras que no, y el 15,6% que ajusta donde corresponde (5,0% no sabe o no contesta).

Encuesta

Sobre quién es el principal responsable de los problemas económicos, el 51,0% los atribuyó a decisiones tomadas recientemente por Milei y el 36,6% a decisiones de la gestión anterior.

En una pregunta abierta y de multimención sobre el principal problema del país, las respuestas más frecuentes fueron desempleo y falta de trabajo (20,7%), corrupción y privilegios (19,9%) y la economía en general (16,3%).

Al ser consultados por el sentimiento que mejor describe su estado de ánimo al pensar en el futuro del país, el 29,1% eligió esperanza y el 20,9% incertidumbre. Las emociones negativas (enojo, desilusión, angustia, miedo y tristeza) suman 47,8%.

Ficha técnica: Metodología: online. Casos: 1.500. Fecha de campo: del 10 al 17 de octubre de 2026. Universo: ciudadanos argentinos mayores de 16 años en condiciones de votar. Diseño muestral: no probabilístico, estratificado, con cuotas por género y edad; ajustado según parámetros sociodemográficos y electorales. Error estadístico de referencia: +/- 3,0 con un intervalo de confianza de 95%. Cuestionario: cerrado y estructurado, con algunas preguntas abiertas