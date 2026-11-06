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Una encuesta midió a 10 dirigentes políticos y solo uno tiene más imagen positiva que negativa

Según la Brújula Social de Pulso Research de octubre, Myriam Bregman registra 37,9% de imagen positiva y 35,3% de negativa. Entre los otros nueve dirigentes medidos, todos tienen más imagen negativa que positiva. El mismo estudio relevó la evaluación del Gobierno de Javier Milei.

Una encuesta midió a 10 dirigentes políticos y solo uno tiene más imagen positiva que negativa
Una encuesta midió a 10 dirigentes polìticos y solo uno tiene más imagen positiva que negativa | Una encuesta midió a 10 dirigentes polìticos y solo uno tiene más imagen positiva que negativa
Felipe Leibovich
Editor Perfil.com
Hoy 05:30

De los diez dirigentes políticos medidos por Pulso Research en su encuesta Brújula Social de octubre de 2026, solo uno tiene más imagen positiva que negativa: Myriam Bregman, con 37,9% frente a 35,3%. El informe, que incluye un ratio para cada nombre, le asigna 1,07, el único por encima de 1. Bregman tiene además 26,8% de encuestados que no la conocen o no saben.

Cristina Fernández de Kirchner encabeza la imagen positiva con 45,1% (51,3% negativa). La siguen Axel Kicillof (41,5% y 49,1%), Sergio Massa (39,0% y 54,5%) y Patricia Bullrich (38,4% y 56,4%).

Encuesta
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Javier Milei registra 32,4% de imagen positiva y 64,6% de negativa. Mauricio Macri tiene 28,0% y 67,1%. Completan la lista Diego Santilli (25,0% positiva, 44,1% negativa y 30,9% que no sabe o no conoce), Maximiliano Pullaro (19,2%, 35,8% y 44,9%) y Sergio Uñac (12,1%, 23,8% y 64,1%).

Encuesta: si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarían los argentinos?

Evaluación del Gobierno

El estudio también consultó por la gestión de Milei. El 28,9% la evalúa como “muy bien” (13,0%) o “bien” (15,9%), mientras que el 66,4% la califica como “mal” (15,9%) o “muy mal” (50,5%). El 4,7% no sabe o no contesta.

Encuesta
Encuesta

Sobre el rumbo del Gobierno, el 26,4% lo considera correcto, el 61,9% incorrecto y el 11,7% no sabe.

En materia económica, el 42,6% opina que la economía argentina está en recesión, el 34,1% que está estancada y el 18,8% que está creciendo (4,5% no sabe o no contesta). Consultados sobre la asertividad del ajuste, el 56,6% dijo que el Gobierno no está ajustando donde corresponde, el 22,8% que ajusta algunas cosas que corresponden y otras que no, y el 15,6% que ajusta donde corresponde (5,0% no sabe o no contesta).

Encuesta
Encuesta

Sobre quién es el principal responsable de los problemas económicos, el 51,0% los atribuyó a decisiones tomadas recientemente por Milei y el 36,6% a decisiones de la gestión anterior.

En una pregunta abierta y de multimención sobre el principal problema del país, las respuestas más frecuentes fueron desempleo y falta de trabajo (20,7%), corrupción y privilegios (19,9%) y la economía en general (16,3%).

Al ser consultados por el sentimiento que mejor describe su estado de ánimo al pensar en el futuro del país, el 29,1% eligió esperanza y el 20,9% incertidumbre. Las emociones negativas (enojo, desilusión, angustia, miedo y tristeza) suman 47,8%.

Ficha técnica: Metodología: online. Casos: 1.500. Fecha de campo: del 10 al 17 de octubre de 2026. Universo: ciudadanos argentinos mayores de 16 años en condiciones de votar. Diseño muestral: no probabilístico, estratificado, con cuotas por género y edad; ajustado según parámetros sociodemográficos y electorales. Error estadístico de referencia: +/- 3,0 con un intervalo de confianza de 95%. Cuestionario: cerrado y estructurado, con algunas preguntas abiertas

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