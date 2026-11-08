Villarruel, de vuelta junto a Milei: el Congreso se prepara para la gala con León XIV

La vicepresidenta Victoria Villarruel volverá a compartir un acto con Javier Milei este domingo, cuando el papa León XIV encabece en el Palacio Libertad el encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático. Ocupará su lugar protocolar, algo que no ocurría, sin contar la apertura de sesiones ordinarias, desde el 1 de noviembre de 2024.

Su presencia no implica un deshielo con la conducción del Ejecutivo. Responde a una resolución que el Senado aprobó por unanimidad la semana pasada, firmada por todos los jefes de bloque y con el respaldo de Patricia Bullrich. El texto invitaba al Papa a dar un mensaje en el Congreso, le pedía que reciba a una delegación encabezada por Villarruel y reclamaba al canciller Pablo Quirno que garantice la participación de senadores en la gala. La agenda que armó Karina Milei no prevé una visita al Congreso.

Quirno lo había adelantado el lunes: “Están invitados todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, la Vicepresidente también. Los expresidentes todavía no están incluidos”. Finalmente, Mauricio Macri y Alberto Fernández no recibieron invitación. El Gobierno argumentó que priorizó la representación institucional y la capacidad del recinto.



Villarruel giró la invitación a los funcionarios de ceremonial de cada bloque del Senado, y Martín Menem envió a su equipo a la reunión de protocolo del martes. En la última reunión operativa de Quirno con la avanzada del Vaticano, en cambio, su presencia no se trató.

La mayoría de los legisladores confirmó su asistencia y es la primera vez que la invitación llega a todos los bloques sin distinción. En el Senado, el bloque Justicialista de José Mayans anotó a 15 de sus 22 integrantes. En Diputados, Unión por la Patria dejó la decisión en manos de cada uno, y Juan Grabois fue de los primeros en confirmar.

La invitación está dirigida al legislador y su cónyuge. El ingreso comienza a las 16.30 por Madero y Corrientes, con DNI o la app Mi Argentina, y hay que confirmar antes por correo a Ceremonial. Los hombres deben ir con traje y corbata oscuros, y las mujeres con ropa oscura y espalda y brazos cubiertos.

El acto empieza a las 18.30, con Milei como anfitrión. Karina Milei también invitó a los 23 gobernadores y a Jorge Macri, entre ellos Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán, y a empresarios como Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian y Marcelo Mindlin. La idea del oficialismo es mostrar unidad frente al Pontífice.

Discapacidad y ludopatía: los pendientes que esperan al Papa

El lunes, León XIV visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole y el miércoles 11 partirá hacia Lima. En ese marco, el Senado firmó el miércoles el dictamen de la ley de Discapacidad sin cambios respecto de Diputados, con el respaldo de LLA, el peronismo, el PRO, la UCR y los provinciales. El oficialismo busca sancionarla el 19 de noviembre. Cualquier modificación obligaría a volver a Diputados, que la aprobó con 237 votos, y la emergencia vence el 31 de diciembre.

La ludopatía tiene un destino más incierto. El proyecto que regula las apuestas online y prohíbe su publicidad tiene media sanción desde noviembre de 2024 y no se movió del Senado. La Cámara alta aprobó por unanimidad una moción de preferencia para tratarlo antes del cierre del período ordinario, pero el plenario de comisiones no había sido convocado hasta el martes. El presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, dijo que lo estaban “dejando morir”. La diputada Mónica Frade ironizó con el final posible: “El Santo Padre ya habrá regresado y con un gesto salimos del paso”.

Todo se medirá después del 11 de noviembre, cuando el Papa se vaya y el Congreso quede a solas con sus pendientes.