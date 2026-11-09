Villarruel se plantó ante las críticas de Lemoine y Santillán por defender la justicia social: “Fanáticos e ignorantes”

Argentina. Licenciada en Comunicación Social y Locutora Nacional. Periodista con inclinación por la política y la actualidad en Perfilcom.

La vicepresidenta Victoria Villarruel salió al cruce de las críticas que despertaron sus declaraciones sobre la justicia social durante la visita del papa León XIV . A raíz de las críticas que recibieron por reivindicar ese concepto, calificó de “fanáticos e ignorantes” a sus detractores y recordó que la Doctrina Social de la Iglesia ya contemplaba ese principio varias décadas antes de que se convirtiera en una de las banderas históricas del movimiento fundado por Juan Domingo Perón .

A través de su cuenta de X, Villarruel respondió, después de que las libertarias Lilia Lemoine yJuliana Santillán cuestionaran sus declaraciones. “Eso pasa cuando no practicas la Fe católica y solo la usás para tu beneficio político y personal”, agregó.

De hecho, también mencionó el derecho a la vida, la dignidad del trabajo y del ser humano , además de los riesgos de una inteligencia artificial “desordenada y descontrolada” . Sus palabras generan cuestionamientos entre dirigentes del oficialismo, en particular porque Javier Milei mantiene una posición abiertamente crítica sobre la justicia social.

Posteo de Victoria Villarruel | Crédito: X

Qué dijeron los medios internacionales sobre el mensaje de León XIV a Milei durante su visita a la Argentina

Qué le dijeron Lilia Lemoine y Juliana Santillán a Villarruel

La primera en salir a cuestionarla fue Juliana Santillán , que no dejó pasar las declaraciones de la vicepresidenta y apuntó contra su actitud dentro de La Libertad Avanza. "Villarruel es una adicción al choque . Ya sea por cálculo o por puro capricho, vive desalineada de todo lo que la rodea", escribió en sus redes sociales.

Así y todo, Santillán fue por más. Sostuvo que Villarruel “ignora al Ejecutivo” y “socava el discurso del partido gobernante” . También se metió con su intervención durante el encuentro con el Papa en el Palacio Libertad y deslizó que el Pontífice la había dejado “perpleja” al evitar pronunciar las palabras “justicia social”. Para cerrar, remató con: “¡Pobrecita!”.

Posteo de Juliana Santillán Juárez Brahím | Crédito: X

Tampoco Lilia Lemoine quedó fuera de las críticas. La diputada volvió a apuntar contra la vicepresidenta y la acusó de haber cambiado el discurso para llegar a la fórmula presidencial. Según planteó, Villarruel no había defendido la justicia social durante las campañas de 2021 y 2023. "Mentiste durante más de dos años para convertirte en vicepresidenta. No hablaste de 'justicia social' durante las campañas", escribió en X.

Y fue todavía más lejos al cuestionar su lugar dentro del espacio libertario: "Con esa retórica, no podías ni estar al lado de Milei. Y ahí es donde tu traición se hace más evidente. ¡Qué descarada!", lanzó.

Posteo de Lilia Lemoine | Crédito: X

La invitación de Villarruel y otro capítulo de la interna con Milei

Estas declaraciones de la vicepresidenta se dieron después de una previa cargada de dudas sobre su lugar en las actividades oficiales por la visita de León XIV . Villarruel no había sido incluido en la convocatoria inicial del Gobierno, pese a que, por mandato constitucional, está al frente del Senado. Una ausencia que no pasó inadvertida y que volvió a poner sobre la mesa el vínculo tirante que mantiene con el Presidente.

Su omisión encendió el malestar en la Cámara alta, que aprobó por unanimidad una declaración para pedirle al Poder Ejecutivo que garantizara la participación institucional del Senado en el encuentro con el Pontífice.

Ante las versiones sobre un posible intento de dejarla afuera, el canciller Pablo Quirno salió a despejar las dudas y económico que hubiera una decisión de excluirla. “Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno 'desea cancelar' la presencia oficial de Victoria Villarruel ”, escribió en sus redes sociales.

Posteo de Pablo Quirno | Crédito: X

Javier Milei y Victoria Villarruel, en una nueva jornada atravesada por las diferencias entre ambos | Crédito: Archivo

Por su parte, el vicepresidente dejó entrever este lunes las dificultades que atravesó para acceder a las actividades. “Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, publicó en X. Sin embargo, evitó quedarse en el cortocircuito y destacó la llegada del Papa: “Me alegro profundamente de que la Argentina católica desde su origen como Nación reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”.

Posteo de Victoria Villarruel | Crédito: X

Villarruel sólo fue convocada al encuentro en el Palacio Libertad , que reunió a gobernadores, legisladores de todos los bloques, integrantes de la Corte Suprema, embajadores, autoridades militares, representantes empresariales y dirigentes sindicales.

Durante el acto, la vicepresidenta se ubicó en la primera fila y, al terminar su discurso, León XIV se acercó a saludarla e intercambió unas palabras con ella.

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