Alex Igoa es el rey latino de YouTube: tiene 125 millones de suscriptores

Alejo Igoa vuelve a quebrar una barrera. En este caso, la de los 125 millones de suscriptores en YouTube. Es una hazaña, en términos de métricas, que lo posiciona como el principal creador de contenidos hispanohablante. La liga en la que juega Igoa es exclusiva. A escala global, los primeros puestos en términos de seguidores están ocupados por el canal del creador estadounidense MrBeast, que supera los 300 millones de suscriptores, la productora discográfica y cinematográfica india T-Series, el canal infantil estadounidense Cocomelon, el canal indio SET India, y el sueco PewDiePie.

Bizarrap, a la cola. Para dimensionar el desproporcionado volumen de la audiencia de Alex Igoa dentro del mundo hispanoparlante, a finales de 2025 referentes de España como Ibai Llanos y El Rubius contaban con 15,2 y 13,9 millones de suscriptores respectivamente, mientras que, a nivel local, Bizarrap registraba 23 millones.

Las casi tres Argentina que representa la población que lo sigue se explican por el nivel de compromiso con la producción, humor y conexión con las infancias que demostró a lo largo de su carrera. Un registro sencillo es el suyo, pero que entiende cómo construir un guion, ser interactivo, a veces didáctico y proponer contenidos interesantes que no interpelan solamente a los más chicos: sus videos contemplan retos de interés general, como “24 horas enterrado vivo”. De hecho, en general, la estrategia de contenido de sus videos más virales se basa en grandes inversiones para la construcción de sets físicos y el desarrollo de desafíos de resistencia prolongada a lo largo de un día completo.

Guinness Record. Cuando Alex Igoa cruzó el umbral de los 100 millones de seguidores, recibió el Botón de Diamante Rojo, un galardón físico entregado por YouTube a los más destacados creadores en todo el mundo. Poco después, en marzo de 2026, Guinness World Records le otorgó dos distinciones oficiales: por el canal de YouTube con más suscriptores en español y por dirigir el canal de entretenimiento en español con mayor cantidad de seguidores.

Si bien no hay cifras oficiales, las producciones de su canal realmente destacan. Su catálogo reciente incluye desafíos logísticos complejos, juegos de supervivencia de 24 horas y experimentos, como el video “100 botones misteriosos debajo del agua, solo 1 para escapar”, que superó los 126 millones de visualizaciones. Lo siguen en el podio de visitas “24 horas en una casa del árbol”, que acumula 140 millones; “24 horas en una isla” tiene 130 millones de visualizaciones. También, enmarcado en sus formatos de retos de supervivencia en locaciones extravagantes: “Si ordenas mal, perdés - Five Nights At Freddy’s” ya acumula 110 millones de vistas; “Volvemos a la escuela por 24 horas” pasó los 107 millones de visualizaciones y “1000 bromas en 24 horas” registra más de 48 millones de vistas.

Despegue en México. Alex Igoa nació en Posadas y se crió en Concepción de la Sierra, una localidad en el sur de la provincia de Misiones. Su carrera en YouTube empezó en enero de 2014, a los 17 años, con un video titulado “Solo sé vos mismo”. Inspirado por algunos creadores de contenido de Estados Unidos, se dijo a sí mismo que quería hacer lo mismo. Entonces sus padres le regalaron una cámara e hizo lo que indicaba el histórico slogan de YoTube: Broadcast yourself (transmitite a vos mismo).

Cuando terminó el secundario se mudó a Rosario para estudiar Arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario, carrera que abandonó para dedicarse de lleno a la creación de videos. Vivió un tiempo en Bogotá y en Ciudad de México, circunstancia que lo ayudó a proyectar internacionalmente su contenido sobre todo desde México. Finalmente se estableció en Buenos Aires. Con el tiempo, la evolución del simple blog (videoblog) a la producción más compleja, que requiere inversión, lo convirtieron en una estrella del género.

Shows récord. A noviembre de 2026, el canal de Alex Igoa registra la publicación de más de 1.300 videos y acumula unas 37.900 millones de visualizaciones totales. Pero el impacto de Igoa trasciende lo digital. En términos de reconocimiento, ganó el premio Leyenda en la edición del 2026 de los Eliot Awards, en Ciudad de México, y antes, en 2019 y 2023 ganó el Premio Martín Fierro Digital a “Mejor Youtuber del año”. En abril de este año 2026 llenó siete Movistar Arena, vendiendo más de 70.000 entradas. El 12 de diciembre regresará al mismo escenario para presentar su número Rescatando la Navidad, todo en el marco de una gira por España, Chile, Perú, Colombia y México.