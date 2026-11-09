El CEO de Nvidia confesó una infidelidad y quedó envuelto en una red de espionaje chino

El directorio de Nvidia anunció la apertura de una investigación independiente sobre su propio fundador y CEO, Jensen Huang, luego de que el ejecutivo admitiera públicamente haber mantenido una relación extramarital con una ciudadana china señalada por la inteligencia estadounidense como una presunta agente al servicio de Beijing.

La decisión de la cúpula corporativa, comunicada este domingo, busca deslindar responsabilidades en medio de crecientes tensiones geopolíticas entre Washington y la potencia asiática por el control de la inteligencia artificial.

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La mujer involucrada fue identificada como Alice Huang (sin parentezco con el directivo), también conocida como Huang Le, quien se desempeñó hasta hace poco como alta ejecutiva en Megaspeed International, una firma de centros de datos radicada en Singapur.

Conforme a la información publicada por el sitio Infobae, evaluaciones del gobierno de los Estados Unidos concluyeron el año pasado que la empresaria aprovechó su cercanía con Nvidia para recopilar y transmitir información sensible a las autoridades chinas.

Semanas atrás, cuando trascendieron los primeros indicios del vínculo, voceros de la empresa habían calificado el trato como netamente profesional y encuadrado en las reuniones de rutina con clientes. Sin embargo, en un mensaje enviado a sus empleados este domingo, el empresario de 63 años rompió el silencio para disculparse con su familia, sus trabajadores y los accionistas.

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En su carta corporativa, Huang reconoció que cometió una falta personal, se manifestó a disposición de las pesquisas internas y reafirmó su compromiso institucional. El ejecutivo de origen taiwanés concluyó su comunicado subrayando su pertenencia estadounidense, un gesto directo hacia el establishment de Washington.

Frente a la confesión, la junta directiva resolvió la creación de un comité especial compuesto por directores independientes y asesorado por firmas legales externas. Si bien el cuerpo colegiado sostuvo preliminarmente que no hay evidencia de que se hayan visto comprometidos secretos comerciales o materias de seguridad nacional, remarcó que el proceso revisará exhaustivamente toda la documentación.

Por el momento, la conducción de la compañía ratificó que Huang permanece en sus funciones operativas sin interrupción. No obstante, fuentes del mercado señalan que la continuidad del máximo referente queda condicionada a los hallazgos que arroje la auditoría jurídica.

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Los señalamientos de los organismos de inteligencia apuntan a que la ejecutiva china habría intentado influir en la posición del CEO para que presionara a las autoridades estadounidenses en favor de flexibilizar las licencias comerciales de exportación de hardware avanzado hacia Asia.

El episodio impacta en un contexto financiero delicado para la empresa de semiconductores. La firma viene acumulando semanas consecutivas con tendencia a la baja en Wall Street y disputando palmo a palmo con Apple el lugar de la compañía más valiosa del mundo, lo que genera cautela entre los tenedores de papeles y analistas de mercado.

La atención de los inversores se focaliza ahora en la próxima presentación de resultados trimestrales, donde la corporación prevé reportar ingresos cercanos a los USD 108.000 millones.