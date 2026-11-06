Detienen a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, acusado de posesión de material de abuso infantil

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, de 82 años, fue detenido este viernes 6 de noviembre en Florida, Estados Unidos, por agentes federales del FBI, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil.

Según informó el Departamento de Justicia estadounidense, la investigación derivó en el allanamiento de dos depósitos que Markle alquilaba en el área de Los Ángeles desde 2008, donde las autoridades secuestraron aproximadamente 78 elementos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contendrían material ilegal.

Thomas Markle

El hombre enfrenta un cargo federal y, en caso de ser declarado culpable, podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión. La detención se produce semanas después de que su hija, la duquesa de Sussex, manifestara públicamente su preocupación por las acusaciones contra su padre.

Meghan Markle rompió el silencio tras una grave denuncia a su padre: tomó una decisión drástica

De acuerdo con la declaración jurada que acompaña la denuncia penal, entre los elementos secuestrados había fotografías que comprometerían al padre de la duquesa de Sussex. El expediente describe tres imágenes: dos mostrarían a un hombre adulto junto a una niña desnuda prepúber, mientras que un testigo que conoce a Markle desde hace décadas lo identificó como el hombre que aparece en ellas. Una tercera fotografía retrataría a una menor en una habitación que los investigadores vincularon con una cadena de moteles de Filipinas.

La investigación también se desarrolla en Filipinas, donde las autoridades recuperaron alrededor de 7.500 fotografías y un video de distintos dispositivos electrónicos que fueron entregados a la Policía el 23 de octubre. Según informó el secretario de Interior filipino, Jonvic Remulla, los archivos contendrían imágenes de niños y niñas menores de edad, algunos de aproximadamente 10 y 11 años.

Los primeros análisis forenses detectaron material sospechoso de abuso y explotación sexual infantil en tres tarjetas de memoria y uno de los cinco teléfonos examinados. En medio de la investigación, Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan Markle, también quedó bajo la lupa de las autoridades.

El hombre, de 60 años, fue señalado como persona de interés después de que varios testigos declararan que habrían visto a menores de edad ingresar a una vivienda vinculada con él en Cebú.

Thomas Markle

El secretario de Interior, Jonvic Remulla, confirmó que los investigadores analizan su posible participación, aunque aclaró que por el momento no está considerado sospechoso ni enfrenta cargos. Las autoridades filipinas solicitaron colaboración al FBI para determinar quiénes eran los propietarios de los dispositivos y quiénes accedieron al material.

Por su parte, Meghan Markle había manifestado públicamente su preocupación por las acusaciones contra su padre. La duquesa de Sussex explicó que en 2018 recibió información sobre señalamientos preocupantes contra Thomas Markle y que esa situación influyó en su decisión de mantenerlo alejado de sus hijos.

La relación entre ambos permanece distanciada desde 2018, cuando Thomas Markle tampoco asistió a su boda con el príncipe Harry.