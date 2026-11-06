Ginóbili, Oberto, el Dibu, Colapinto y otros, juntos en una iniciativa de la UBA

El próximo12 de noviembre se realizará la primera edición de “La Noche de la UBA”, una iniciativa que convocará a toda la sociedad para apoyar, cada año, un objetivo solidario diferente, cuyo destinatario será siempre la Universidad de Buenos Aires. En la edición debut, el objetivo será equipar al Hospital de Clínicas “José de San Martín” –que es universitario – con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. Este equipo permitirá realizar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad mediante instrumentos articulados de gran precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición. Además, servirá para reducir las complicaciones, agilizar las recuperaciones y ampliar la capacidad quirúrgica. También potenciará la formación de médicos y técnicos para todo el sistema de salud.

Neurálgico. El Hospital de Clínicas recibe más de 365 mil consultas y realiza más de ocho mil cirugías por año, y al mismo tiempo es espacio de formación académica de más de mil quinientos profesionales de la salud. Cabe destacar por estas razones, “el Clínicas” es un hospital de referencia dentro y fuera de la capital porteña.

Quién da más. Camisetas de Julián Álvarez, Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández; también una firmada por el plantel de River que salió campeón de la Copa Mundial de Fútbol en 2022, otra por el actual de Boca con la firma central de Leandro Paredes, una de Néstor Craviotto de la Selección Nacional de 1993, respectivas casacas de dos integrantes de la Generación Dorada del básquet como son Fabricio Oberto y Manu Ginóbili, una gorra firmada por Franco Colapinto, son algunos de los objetos donados por los mencionados para ser subastados en “La Noche de la UBA”.

Con el objetivo de potenciar el monto a conseguir, varias de las casacas y la gorra del corredor argentino, estarán en una subasta en línea, para que todas las personas interesadas puedan participar sin monto mínimo a ofertar. De esta manera, la UBA aprovecha la imagen positiva que tiene para sumar una iniciativa que suelen realizar fundaciones privadas y ONGs.