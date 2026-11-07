Jeff Bezos: "En las próximas dos décadas habrá millones de personas viviendo en el espacio"

El fundador de Amazon y de la compañía aeroespacial Blue Origin, Jezz Bezos, sostuvo que las nuevas tecnologías no solo remodelarán el trabajo en la Tierra permitiendo jornadas laborales notablemente más reducidas, sino que acelerarán la expansión hacia el cosmos.

Según la proyección del multimillonario, en 2045 millones de personas habrán establecido su residencia permanente fuera del planeta, no por obligación o misiones científicas, sino por pura elección personal.

Jeffrey Preston Bezos, nacido en Nuevo México en 1964, es un ingeniero, empresario e inversor estadounidense considerado uno de los hombres más ricos e influyentes de la historia moderna.

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Tras fundar Amazon en 1994 y revolucionar para siempre el comercio electrónico y la computación en la nube a escala global, volcó su visión estratégica a la exploración espacial privada con la creación de Blue Origin en el año 2000.

Desde allí ha liderado el desarrollo de motores de propulsión, naves reutilizables y módulos de alunizaje diseñados para democratizar el acceso al espacio. Con los años, Bezos se posicionó como una figura central en el debate sobre la automatización industrial, el desarrollo tecnológico responsable y el destino a largo plazo de la especie humana.

El impacto de la inteligencia artificial:

​Jeff Bezos, fundador de Amazon

El magnate anticipó que el avance acelerado de la inteligencia artificial y los sistemas automatizados incrementará la productividad a niveles tan elevados que la estructura misma del empleo y de la economía familiar cambiará drásticamente.

Lejos de defender un esquema corporativo tradicional, sostuvo que el aumento exponencial de bienes y servicios generados por algoritmos y máquinas permitirá a los trabajadores reducir de forma drástica sus horas de trabajo manteniendo su nivel de vida.

“Algunas personas decidirán que pueden mantener a sus familias trabajando tres días por semana. No será necesario tener un hogar con dos ingresos. Si lo quieren, está bien. Si no, una de las personas podría dejar de trabajar”, sostuvo Bezos.

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Esta profunda transformación en las pautas de contratación y en la dinámica interna de las empresas obligará al mercado laboral a adaptarse a una fuerza de trabajo con mayores opciones de tiempo libre.

“Será difícil contratar gente”, anticipó el empresario al argumentar que una mayor eficiencia técnica convertirá la reducción voluntaria de la jornada en una alternativa económicamente viable.

Para Bezos, este proceso no representa una amenaza inevitable, sino la continuación natural de las herramientas tecnológicas que han moldeado a la sociedad humana a lo largo de la historia.

“La abundancia de nuestra civilización proviene de nuestros inventos. Hace aproximadamente 10.000 años, alguien inventó el arado y todos nos hicimos más ricos. Hablo de la civilización en su conjunto: estas herramientas aumentan nuestra riqueza, y ese patrón continuará”, profundizó.

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A este escenario laboral se suma además la progresiva instalación de centros de datos de inteligencia artificial directamente en la órbita terrestre.

Según el empresario, capturar energía solar de forma continua en el espacio —sin la interrupción de la noche o el clima— permitirá alimentar procesadores de gran escala sin saturar las redes eléctricas ni la superficie del planeta.

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En relación con el futuro de la exploración espacial, Bezos pronosticó que para el año 2045 la presencia humana fuera de la Tierra dejará de ser una misión exclusiva de científicos y astronautas pertenecientes a agencias estatales.

La clave de este éxodo no estará en el envío masivo de obreros o personal operativo a entornos hostiles, sino en la automatización total de las tareas de construcción e infraestructura.

“En las próximas dos décadas, habrá millones de personas viviendo en el espacio. Así es lo rápido que avanza esto. La mayoría vivirán allí porque querrán hacerlo. No necesitamos que haya gente viviendo en el espacio”, sentenció el fundador de Blue Origin.

El magnate explicó que la robótica avanzada y los sistemas inteligentes asumirán las funciones operativas y el mantenimiento pesado en superficies como la Luna o en estaciones orbitales.

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“Si necesitas hacer un trabajo en la superficie de la Luna o en cualquier otro sitio, podremos enviar robots que hagan esa tarea. Eso será mucho más rentable que enviar a humanos”, agregó, destacando que la automatización elimina los altísimos costos de soporte vital y el riesgo de accidentes fatales.

La visión de Bezos contempla que la Tierra quede reservada principalmente como una zona residencial y de conservación ambiental, mientras que la producción industrial pesada y el procesamiento de datos a gran escala se trasladen gradualmente al espacio.

En esta carrera tecnológica, Blue Origin desarrolla proyectos decisivos como el módulo de alunizaje Blue Moon y la plataforma Blue Ring, orientados a garantizar las comunicaciones y el transporte logístico permanente entre la Tierra, la Luna y Marte.

“El espacio acabará siendo uno de los lugares que seguirán mejorando la Tierra”, concluyó Bezos, convencido de que la expansión orbital es el único camino sostenible para asegurar el crecimiento y la prosperidad de la humanidad en los siglos venideros.

(ds)