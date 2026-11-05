Revés judicial para Marius Borg Høiby: por qué seguirá detenido el hijo de la reina de Noruega

Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit de Noruega, continuará bajo arresto domiciliario después de que el Tribunal de Apelación de Borgarting rechazara su puesta en libertad. La decisión, conocida el miércoles 4 de noviembre, revirtió una resolución del Tribunal de Distrito de Oslo y mantuvo la vigilancia electrónica sobre el joven de 29 años.

José Coronado, protagonista del atrapante thriller policial de Netflix, “Jotade” de sólo cuatro episodios

El fallo respondió al recurso presentado por la Fiscalía, que considera que persiste el riesgo de que cometa nuevos delitos. Entre los elementos evaluados figuró un resultado positivo por alcohol durante los controles a los que está sometido. Høiby negó haber bebido voluntariamente y cuestionó, a través de su defensa, la interpretación de las pruebas.

Por qué la Justicia noruega rechazó la libertad de Marius Borg Høiby

El lunes 2 de noviembre, el Tribunal de Distrito de Oslo había autorizado su liberación bajo condiciones: debía presentarse periódicamente ante la policía, continuar su tratamiento y someterse a controles de alcohol y drogas. Sin embargo, la impugnación de la acusación impidió que esa resolución se ejecutara mientras la instancia superior examinaba el caso.

Al revisar la medida, el tribunal de apelación consideró insuficientes esas obligaciones para reducir el peligro de reincidencia. La nueva resolución permite mantener la detención preventiva con control electrónico hasta el 30 de noviembre, por lo que su continuidad deberá evaluarse conforme avance el procedimiento.

La representante de la acusación, Oda Karterud, defendió la necesidad de preservar las restricciones. Su postura vincula el riesgo de una recaída en el consumo de sustancias con la posibilidad de nuevos hechos delictivos, un argumento central en el pedido de prolongación de la custodia.

El positivo por alcohol y la explicación sobre el enjuague bucal

El episodio discutido corresponde a un control que detectó alcohol durante su permanencia en Skaugum. Según la resolución judicial recogida por la prensa noruega, Høiby atribuyó el resultado al uso de enjuague bucal y al consumo de jugo de manzana fermentado. El tribunal de apelación no consideró creíble esa explicación.

La información publicada por Infobae señala que las comprobaciones se realizaron con tres aparatos diferentes entre las 10:10 y las 12:21. Ese detalle corresponde a pruebas sucesivas de un mismo episodio y no permite afirmar, por sí solo, que existieran distintos incumplimientos a lo largo de varias jornadas.

¿Margarita llega a Córdoba? Mora Bianchi, su protagonista, dejó abierta la posibilidad

El caso presenta, además, una precisión relevante: el servicio penitenciario todavía no había emitido una conclusión definitiva ni presentado una notificación formal de infracción por ese hecho. Pese a ello, los jueces consideraron probable que hubiera consumido alcohol el día anterior al control. Las condiciones de su detención prohíben las sustancias intoxicantes, incluido el alcohol.

La defensa sostuvo que su cliente no había bebido voluntariamente. El tribunal de primera instancia también había valorado que, durante las otras semanas de vigilancia electrónica, no se habían detectado ni sospechado nuevas infracciones de esa prohibición, contactos con las denunciantes o vulneraciones de las restricciones de acercamiento.

Cómo continúa el arresto domiciliario en Skaugum

Høiby permanece bajo custodia desde febrero y lleva aproximadamente 16 semanas con vigilancia electrónica en Skaugum. La modalidad le permite permanecer fuera de una cárcel convencional, aunque conserva restricciones sobre sus desplazamientos. La resolución de apelación mantuvo ese régimen y no dispuso su traslado a un establecimiento penitenciario.

Así están hoy los protagonistas de Montaña Rusa, la novela que marcó a los 90



Sus abogados, Alexander Greaker y Daniel Storrvik, expresaron su disconformidad con el resultado. “Nos hubiera gustado un resultado diferente”, señalaron en declaraciones recogidas por Aftenposten. También anunciaron que estudiarían los fundamentos judiciales antes de definir con su representado los siguientes pasos.

La condena a cuatro años de prisión y el juicio de apelación

El 15 de junio, Høiby recibió una condena de cuatro años de prisión por diversos delitos, entre ellos dos violaciones y maltrato contra su expareja Nora Haukland. La pena fue recurrida y todavía no es firme. Por eso, corresponde distinguir esa sentencia del arresto domiciliario preventivo que actualmente cumple.

La defensa apeló las condenas por violación y maltrato, mientras que la acusación cuestionó la duración de la pena por considerarla insuficiente. El nuevo proceso ante el Tribunal de Apelación de Borgarting comenzará el 9 de febrero de 2027, con 16 jornadas previstas para su desarrollo.

Hasta esa revisión, su situación de custodia seguirá sujeta a decisiones judiciales específicas. La resolución de esta semana frena su liberación inmediata y mantiene el control electrónico, pero no equivale a una nueva condena ni establece cuatro años de arresto domiciliario, como indica erróneamente la bajada del texto origina