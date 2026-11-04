José Coronado, protagonista del atrapante thriller policial de Netflix, “Jotade” de sólo cuatro episodios

El género thriller de suspenso y la novela negra española atraviesan uno de sus momentos de mayor esplendor en el streaming global. En este contexto exitoso, Netflix tomó nota de la expectativa de los usuarios argentinos y presentó “Jotadé” una producción de cuatro episodios que auguran que se convertirá en un fenómeno de audiencia con el protagonista estelar, José Coronado.

De acuerdo con las estimaciones de audiencia y las tendencias del Top 10 en Argentina, más de 1,5 millones de usuarios locales eligieron conectarse a los lanzamientos más recientes del actor en su primera semana de disponibilidad, posicionando al contenido en lo más alto del podio nacional.

José Coronado protagonizará “Jotadé”, el nuevo thriller policial de Netflix

La apuesta por “Jotadé” no pasó desapercibida para la directiva de la plataforma en la región. Desde las oficinas locales de Netflix Argentina, representantes ejecutivos de contenidos subrayaron la importancia de contar con José Coronado en la nueva apuesta audiovisual rodada en Europa.

“Jotadé”, de 1,5 millones de usuarios en su primer semana de disponiblidad

En este ambicioso proyecto, José Coronado interpretará a Hilario Garza, el jefe de un clan mafioso y antagonista, acompañado por un elenco de lujo: Isaac García en el rol principal, Aura Garrido como Lucía y Jaime Lorente en la piel de Tony Garza, además de la participación especial de Javier Gutiérrez.

José Coronado, un imán indiscutible para el público argentino en Netflix

Desde la vocería ejecutiva de contenidos de Netflix Argentina elogiaron la figura de José Coronado y resaltaron que “se ha consolidado como un sello inequívoco de calidad y un imán indiscutible para el público argentino. Cada vez que encabeza un thriller policial de este calibre, la respuesta de nuestros usuarios en Argentina es inmediata y masiva”.

Qué puesto ocupa en el top 10 de Netflix Argentina la miniserie “El problema final” de José Coronado

José Coronado protagonistra estelar de “Jotadé”, la nueva miniserie policial de Netflix

Por su parte, la directora de Alianzas de Contenido y Estrategia de Lanzamientos de Netflix para Cono Sur, Marcela Citterio, sostuvo que “el público de Netflix Argentina y de toda Latinoamérica mantiene una relación de fidelidad inquebrantable con el género policial y las grandes interpretaciones de figuras como José Coronado”.

“El problema final”, la atrapante miniserie de cuatro episodios que estrenará Netflix este viernes con José Coronado

La directiva enfocada en los lanzamientos para el Cono Sur destacó el impacto que este tipo de producciones genera en las audiencias locales, ávidas de narrativas policiales dinámicas y de alto voltaje argumental.

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