Qué puesto ocupa en el top 10 de Netflix Argentina la miniserie “El problema final” de José Coronado

El catálogo de Netflix vuelve a tener en su top 10 de más vistas, un nuevo éxito protagonizado por el actor español José Coronado, se trata de “El problema final”. Una vertiginosa y atrapante historia que actualmente se ubica en el puesto Nº 4 en Argentina, que combina el encanto de las clásicas historias de detectives a lo Agatha Christie con un constante e ingenioso homenaje al universo de Sherlock Holmes.

El desempeño de la producción en el mercado argentino reafirma el arrastre inconfundible de las ficciones de intriga originadas en España, mercado que cuenta con una audiencia cautiva de gran volumen en la región Sudamérica.

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En su primera semana en la famosa plataforma de streaming, la producción de sólo cuatro episodios escaló rápidamente en las métricas locales y se consolido en el top 5 del ranking semanal de series de habla no inglesa en nuestro país.

La Directora de Contenido de Netflix en Argentina, Juliana Moreno, sostuvo: “Creemos profundamente en la potencia creativa y en el nivel de exigencia de las audiencias de nuestro país. El consumidor argentino en Netflix busca constantemente historias envolventes, bien producidas y con elencos sólidos que generen conversación inmediata”.

José Coronado y el "efecto imán" en la audiencia argentina

No es la primera vez que un proyecto liderado por el actor español capta la atención del público local. Tras el éxito sin precedentes de títulos como ‘Entrevías’, ‘La chica de nieve’ y ‘El inocente’, José Coronado se ha consagrado como uno de los actores fetiche más rentables y queridos por los suscriptores locales de la plataforma.

“El problema final”, la atrapante miniserie de cuatro episodios que estrenará Netflix este viernes con José Coronado

“Ver el rápido ascenso de producciones como 'El problema final' en el ranking local confirma que el thriller de intriga y las ficciones lideradas por grandes talentos como José Coronado conectan de forma orgánica con el público”, destacó Juliana Moreno.

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Coronado encarna a Benjamín Basil, un actor en horas bajas que alcanzó la fama internacional interpretando al célebre detective Sherlock Holmes en el cine de los años 50.

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El elenco estelar se completa con figuras de primera línea como Maribel Verdú, María Valverde y Martiño Rivas, bajo la dirección cinematográfica de Félix Viscarret.

PM