Netflix en octubre: las series y películas que llegan a la Argentina

Octubre llegará con novedades para los suscriptores de Netflix, que podrán encontrar dramas, thrillers, comedias románticas y nuevas temporadas de algunas de las series más conocidas de la plataforma. La programación incluye estrenos durante todo el mes, desde el 1° hasta el 30 de octubre, aunque las fechas pueden variar según el país.

Uno de los lanzamientos que abrirá el calendario será “Al este del Edén”, una nueva adaptación de la novela homónima de John Steinbeck. La historia aborda los conflictos familiares, las rivalidades entre hermanos y las decisiones que atraviesan a distintas generaciones. La producción, protagonizada por Florence Pugh, tiene previsto su estreno para el 1° de octubre.

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El 7 de octubre será el turno de “El círculo”, otra de las producciones que aparecen en el calendario internacional de Netflix para el mes.

El 9 de octubre llegará “El hotel embrujado”, una propuesta de animación que combina comedia y elementos sobrenaturales. Entre huéspedes extraños y situaciones paranormales, la serie mezcla humor y aventuras en un escenario en el que lo cotidiano convive con lo inexplicable.

También habrá lugar para el regreso de historias que ya cuentan con seguidores. “La diplomática”, con Keri Russell al frente del elenco, tiene previsto estrenar su cuarta temporada el 15 de octubre. Mientras que “Nadie quiere esto”, la comedia romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, figura en el calendario para el 22 de octubre. En ambos casos, los nuevos episodios retomarán las historias de sus personajes y sus relaciones personales.

Por su parte, “Lupin” regresará el 23 de octubre con una nueva entrega de las aventuras de Assane Diop, el personaje interpretado por Omar Sy. La serie francesa combina misterio, robos y estrategias de engaño inspiradas en el universo de Arsène Lupin. Su vuelta será uno de los lanzamientos que cerrarán el mes.

Las películas que llegan a Netflix

El mes empieza con “Las cartas de la vida”, anunciada para el 2 de octubre. La producción se suma a las novedades y amplía las opciones para quienes buscan una historia para ver durante el primer fin de semana de octubre.

Uno de los estrenos destacados será “Animales”, el thriller dirigido por Ben Affleck, que también integra el elenco. La película tiene previsto su estreno internacional para el 9 de octubre.

“Lo dejamos acá” es una película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti. La historia gira en torno a un psicoanalista que comienza a cuestionar los métodos tradicionales de su profesión y se aventura a probar nuevas formas de abordar su profesión. La llegada del filme está prevista para el 16 de octubre.

El mes finalizará con “Colisión”, cuyo estreno está previsto para el 30 de octubre. Con este lanzamiento, la plataforma completará el calendario.