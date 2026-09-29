La virgen de la tosquera fue elegida para representar a la Argentina en la carrera por el Oscar 2027 a Mejor Película Internacional. La decisión de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina se conoció el lunes 28 de septiembre. El largometraje, dirigido por Laura Casabé, deberá superar ahora las instancias de evaluación de la Academia de Hollywood para llegar a la lista definitiva de nominadas.

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La película parte de dos relatos de la escritora Mariana Enríquez, La virgen de la tosquera y El carrito, que Benjamín Naishtat adaptó para la pantalla. Su selección para los Oscar llega después de que también fuera elegida como candidata argentina para los Premios Goya, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

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De qué trata “La virgen de la tosquera”

La historia se sitúa en el verano de 2001, en las afueras de Buenos Aires. Natalia, Mariela y Josefina son tres amigas adolescentes enamoradas de Diego, un joven al que conocen desde hace años. La llegada de Silvia, una mujer mayor que atrae la atención de él, altera la relación entre los personajes y desata los celos de Natalia.

A partir de ese conflicto, Natalia se acerca, junto a su abuela Rita, a un mundo de conjuros y fuerzas sobrenaturales. La película cruza así el despertar afectivo y la rivalidad adolescente con elementos del terror y el folclore, sobre el trasfondo de la crisis social argentina.

Casabé llevó la obra de Enríquez al cine a partir de la combinación de ambos cuentos. La virgen de la tosquera, presentada internacionalmente como The Virgin of the Quarry Lake, integró la competencia dramática internacional del Festival de Sundance 2025. Su ficha en el festival la identifica como una coproducción de Argentina, España y México.

En la selección nacional, la película se impuso sobre otras tres candidatas: El partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; Nuestra tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella, de acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas.

Cuándo se conocerán las nominaciones a los Oscar 2027

Ser la representante argentina no equivale todavía a estar nominada al Oscar. Primero, la película debe ser presentada y considerada elegible bajo las reglas de la Academia estadounidense. El plazo de presentación para la categoría de Mejor Película Internacional vence el 30 de septiembre de 2026.

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El próximo hito público será el 15 de diciembre de 2026, cuando la Academia anuncie sus listas de preseleccionadas. En la categoría internacional, 15 películas avanzarán a la siguiente etapa. Las cinco nominadas se conocerán el 21 de enero de 2027, junto con las candidaturas de las demás categorías.

La 99.ª ceremonia de los Premios Oscar está programada para el 14 de marzo de 2027. Hasta entonces, la candidatura de La virgen de la tosquera dependerá de las votaciones de la Academia de Hollywood.

Esta edición incorpora una vía adicional de acceso a la consideración en Mejor Película Internacional: una película en lengua no inglesa puede presentarse tras ganar un premio específico en determinados festivales, aunque no sea la selección oficial de su país. La regla comprende galardones señalados por la Academia en Berlín, Busan, Cannes, Sundance, Toronto y Venecia; participar en uno de esos festivales, por sí solo, no alcanza.

Para la Argentina, la primera decisión ya está tomada. Ahora comienza el recorrido internacional de una película que lleva al cine el universo inquietante de Mariana Enríquez y que buscará, en diciembre, un lugar entre las 15 preseleccionadas al Oscar.

LT