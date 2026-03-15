Llegó la hora, la alfombra roja está lista: entregan los Oscars en el Dolby Theatre de Los Ángeles

La industria cinematográfica se prepara para una de sus noches más esperadas. Este domingo 15 de marzo se celebrará la 98.ª edición de los Premios Oscar, la tradicional ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que distingue a las producciones más destacadas del último año.

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La gala tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles, y contará nuevamente con la conducción del comediante y presentador estadounidense Conan O’Brien, quien repetirá como anfitrión tras su participación en la edición de 2025.

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De acuerdo con los productores del evento, la ceremonia buscará mantener un ritmo dinámico, con un formato que priorice la entrega de premios y la presencia de las figuras del cine por sobre los tradicionales sketches humorísticos extensos.

La transmisión comenzará en Argentina a las 20 y podrá verse a través de TNT, TNT Series y la plataforma HBO Max, con una duración estimada de entre tres horas y media y cuatro horas.

Una ceremonia que combinará tributos y celebraciones

Los organizadores adelantaron que la edición 2026 tendrá un fuerte componente emocional, con distintos segmentos dedicados a reconocer a figuras históricas de la industria.

Uno de los momentos centrales será el tradicional In Memoriam, el espacio de la ceremonia destinado a recordar a actores, directores y profesionales del cine fallecidos durante el último año.

Entre los homenajes previstos se encuentra una posible participación de la cantante y actriz Barbra Streisand, quien estaría en conversaciones para realizar un número musical dedicado al actor Robert Redford, fallecido en septiembre de 2023 a los 89 años.

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Este tipo de tributos forman parte de una tradición dentro de la ceremonia de los Oscar, que suele rendir homenaje a las figuras que dejaron una huella en la historia del cine mundial.

La música volverá a tener un papel central en la gala

Además de la entrega de premios, la música tendrá un lugar destacado durante la noche. Los productores ejecutivos del espectáculo, Raj Kapoor y Katy Mullan, explicaron que los números musicales buscarán resaltar el vínculo entre el cine y la música como parte fundamental de la narrativa audiovisual.

Uno de los segmentos anunciados estará dedicado a la producción animada de Netflix “K-Pop Demon Hunters”, que incluirá una puesta en escena con instrumentistas y danza tradicional coreana inspirada en el folclore presente en la historia.

Este tipo de presentaciones suele ser uno de los momentos más comentados de la ceremonia, ya que combina elementos del espectáculo en vivo con la estética de las películas nominadas.

Cúales son las nominaciones que marcaron la temporada

Las nominaciones para los Oscar 2026 se anunciaron el 22 de enero, confirmando a varias producciones que dominaron la temporada de premios.

Entre los títulos destacados aparecen “Golden”, “K-Pop Demon Hunters” y “Una batalla tras otra”, además de la actuación protagónica de Timothée Chalamet, uno de los nombres que concentró atención durante la carrera hacia los premios.

La ceremonia definirá finalmente cuáles de estas producciones se quedarán con las principales estatuillas de la noche, en categorías como mejor película, mejor dirección, mejor actor y mejor actriz.

La nueva categoría que debuta en los Premios Oscar 2026

La ceremonia de este año también marcará un cambio histórico en la estructura de los premios, ya que debutará una nueva categoría: Mejor Casting.

El galardón busca reconocer el trabajo de los directores de casting, responsables de seleccionar a los actores y actrices que conforman el elenco de una película y que, en muchos casos, terminan definiendo el éxito artístico de una producción.

La incorporación de esta categoría llega tras más de tres décadas de reclamos dentro de la industria de Hollywood, que pedía reconocer formalmente esta tarea clave en la construcción de una película.

El premio fue anunciado por la Academia en febrero de 2024 y se entregará por primera vez en la 98.ª ceremonia de los Oscar, convirtiéndose en la primera categoría nueva desde la creación de Mejor Película Animada en 2001.

Los nominados fueron elegidos por la Rama de Directores de Casting de la Academia, creada en 2013 y que contaba con casi 160 miembros al momento del anuncio.

Nominados a Mejor Casting en los Oscar 2026

Hamnet — Nina Gold

Reconocida por su trabajo en producciones como Roma, Game of Thrones, The Crown, Los miserables, The Martian, Los dos papas, Cónclave y varias películas de Star Wars.

Marty Supreme — Jennifer Venditti

La directora de casting estadounidense se hizo conocida por su trabajo en la serie Euphoria de HBO.

Una Batalla Tras Otra — Cassandra Kulukundis

Mantiene una relación creativa de larga data con el director Paul Thomas Anderson, con quien trabajó en Inherent Vice, Phantom Thread y Licorice Pizza.

El Agente Secreto — Gabriel Domingues

El brasileño obtuvo una de las nominaciones más comentadas por su trabajo en The Secret Agent.

Sinners — Francine Maisler

Una figura clave del casting en Hollywood, ganadora de dos Premios Primetime Emmy y nominada en varias ocasiones por su trabajo en series como Succession, True Detective, The Underground Railroad y Studio 60 on the Sunset Strip.

Expectativa en Argentina por la ceremonia

En Argentina también hubo expectativas previas a las nominaciones, especialmente por la posibilidad de que la película “Belén” lograra una candidatura en alguna de las categorías internacionales. Sin embargo, el film finalmente no quedó entre los seleccionados por la Academia.

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Aun así, la ceremonia suele generar gran interés entre el público local, tanto por el impacto cultural del cine como por el seguimiento que realizan los medios y las audiencias de las producciones nominadas.

Con homenajes, presentaciones musicales y la presencia de las principales figuras de la industria, la 98.ª edición de los Premios Oscar buscará celebrar lo mejor del cine producido durante el último año.

La gala volverá a reunir a actores, directores, productores y técnicos de todo el mundo en una ceremonia que, además de definir a los ganadores de la estatuilla dorada, se convirtió en uno de los eventos culturales más influyentes del calendario internacional.