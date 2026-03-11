Pastel de pollo, cócteles y estatuillas de chocolate: el banquete de la noche de los Óscar

La noche de los Premios de la Academia no termina cuando se apagan las luces del teatro. Tras la ceremonia más importante del cine mundial, la élite de Hollywood se reúne en el Baile de los Gobernadores, la exclusiva celebración que cada año reúne a ganadores, nominados y figuras de la industria para compartir una cena tan fastuosa como la gala.

Para esta edición, el menú vuelve a estar a cargo del chef Wolfgang Puck, quien lleva más de tres décadas diseñando la propuesta culinaria del evento. Según explicó durante la presentación del menú en Hollywood, su equipo prepara aproximadamente 25.000 platillos para alimentar a los invitados de la velada.

“Puedes elegir comida japonesa, austríaca, o el mejor filete. Hay una gran variedad de platos, pastas, opciones veganas y mucho más”, explicó el chef, mientras presentaba algunos de los platos estrella de la noche.

La propuesta gastronómica del Baile de los Gobernadores combina recetas tradicionales del evento con nuevas incorporaciones inspiradas en distintas cocinas del mundo. Entre los platos más esperados vuelve a aparecer el clásico pastel de pollo, una preparación emblemática de Puck que se sirve desde hace años en la fiesta posterior a los Óscar.

A esa tradición se suman nuevas estaciones culinarias, como una barra de sushi preparada al momento, además de platos de inspiración europea y cortes de carne premium.

Las cifras detrás del menú dan una idea de la escala del evento. Para la celebración se prepararán 1.200 pasteles de pollo, elaborados con 22 kilos de trufas negras, además de 1.000 platos de macarrones con queso, 30 kilos de caviar, 100 kilos de chuletas tomahawk y decenas de kilos de salmón ahumado para las tradicionales figuras comestibles con forma de estatuilla.

Wolfgang Puck y la tradición culinaria de los Óscar: más de tres décadas al frente del banquete

Desde hace 32 años consecutivos, Wolfgang Puck es el responsable de diseñar el menú del Baile de los Gobernadores, una tarea que lo convirtió en una figura habitual en la noche más importante de Hollywood.

Durante la presentación del menú a la prensa, el chef incluso bromeó sobre los nuevos hábitos de la industria en tiempos de medicamentos para adelgazar: “Puedes acompañar la carne con tu Ozempic en lugar de espinacas”.

Cócteles con tequila, vinos y champaña: las bebidas que acompañarán la fiesta de Hollywood

Las bebidas también ocupan un lugar central en la celebración. La carta incluye miles de botellas de vino, champaña y sake provenientes de distintas regiones del mundo.

Entre los socios de la fiesta se encuentran la casa de vinos Domaine Clarence Dillon, la champaña Piper-Heidsieck y el sake Dassai, mientras que la coctelería vuelve a estar a cargo del tequila Don Julio.

Para esta edición, el bartender Lorenzo Antinori, cofundador del reconocido Bar Leone de Hong Kong, diseñó una serie de cócteles temáticos inspirados en el universo del cine. Entre ellos figuran tragos como “El mejor del show”, “Maestro Martini” y “La secuela”, con influencias de la coctelería mexicana e italiana.

Estatuillas de chocolate y postres de lujo: el final dulce de la noche de los Óscar

El cierre dulce de la velada también mantiene una tradición muy esperada por los invitados. Miles de estatuillas doradas de chocolate serán distribuidas como postre y recuerdo de la noche.

“Es tan difícil ganar un Óscar”, explicó el chef Garry Larduinat al presentar los postres. “Tener uno de chocolate y poder llevarlo a casa es muy especial. Y este es el único lugar donde se puede hacer”.

La 98ª ceremonia de los Premios de la Academia se celebrará este domingo en Hollywood y, como cada año, culminará con esta celebración gastronómica que se convirtió en uno de los rituales más exclusivos de la industria cinematográfica.