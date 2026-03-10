“Hamnet” y el debate del cine: sus productores creen que Shakespeare habría rechazado el streaming

El debate sobre el futuro del cine frente al avance del streaming llegó incluso al legado de William Shakespeare. Los productores de “Hamnet”, la película nominada al Óscar que retrata el duelo del dramaturgo y su esposa por la muerte de su hijo en la Inglaterra del siglo XVI, consideran que el autor inglés habría preferido que sus historias se vivieran en una sala de cine antes que en una pantalla doméstica.

En un contexto en el que el modelo tradicional de Hollywood se ve sacudido por el crecimiento explosivo de plataformas como Netflix y otros servicios digitales, varios cineastas insisten en la importancia de preservar la experiencia colectiva de ir al cine. Para el equipo de “Hamnet”, su película es un ejemplo claro de ese tipo de obras pensadas para ser compartidas en una sala.

“Muestra cómo contar historias es un arte universal y cómo la gente tiene tantas ganas de participar de experiencias compartidas que les permitan realmente sentirse parte de una historia”, explicó el productor Nic Gonda en una entrevista con la AFP.

Según el productor, el entusiasmo por la película creció a medida que su exhibición se expandió más allá de Estados Unidos hacia otros mercados. “Lo que ha sido muy emocionante durante el último mes es ver cómo lo que comenzó como una proyección en Estados Unidos ahora se ha expandido por el mundo”, agregó.

El debate entre cine y streaming en la industria audiovisual

La discusión sobre la relación entre el cine tradicional y las plataformas digitales se intensificó en los últimos años. El cambio en los hábitos de consumo del público ha llevado a que muchas producciones se estrenen directamente en streaming o lleguen a las plataformas apenas semanas después de su paso por las salas.

Para Pippa Harris, también productora de “Hamnet” y una de las nominadas al Óscar a mejor película por el proyecto, esa dinámica puede debilitar el interés del público por la experiencia cinematográfica.

“Si le dices a la gente que hay una película en el cine esta semana que puedes ver en casa la semana que viene, entonces la gente ni se molesta”, señaló Harris. Según explicó, muchos espectadores optan por esperar al estreno digital en lugar de asistir a una sala.

La experiencia colectiva que defendía Shakespeare

Para el equipo de “Hamnet”, el streaming no puede replicar la experiencia emocional que se produce cuando una historia se comparte con un público en una sala oscura.

La productora Liza Marshall sostuvo que esa dimensión colectiva está profundamente ligada al espíritu del teatro isabelino en el que Shakespeare desarrolló su obra.

“Es totalmente diferente ver algo en la gran pantalla con un grupo de extraños. Eso es realmente una experiencia increíble”, afirmó Marshall.

En su opinión, el dramaturgo escribía precisamente para ese tipo de encuentros culturales. “Urge más que nunca, a medida que nos distanciamos mirando nuestras pantallas individuales, que nos unamos en una experiencia social. Es para eso que Shakespeare escribió sus obras, para que la gente estuviese en un espacio y las disfrutara”.

De la novela al cine: la historia detrás de “Hamnet”

La película está basada en la novela de la escritora irlandesa Maggie O’Farrell y centra su relato en Agnes, interpretada por Jessie Buckley, quien enfrenta la muerte de su hijo mientras su esposo William Shakespeare, encarnado por Paul Mescal, se encuentra en Londres dedicado a su trabajo teatral.

La historia explora el duelo familiar en una Inglaterra del siglo XVI marcada por la plaga, combinando drama histórico con un fuerte simbolismo visual bajo la dirección de Chloe Zhao, también nominada al Óscar.

La interpretación de Buckley ha sido particularmente destacada por la crítica y la posiciona como una de las favoritas en la categoría de mejor actriz.

Una apuesta cinematográfica con respaldo de grandes nombres

Además de Gonda, Harris y Marshall, la producción de “Hamnet” cuenta con figuras de peso en la industria como Steven Spielberg y Sam Mendes.

La película, cuyo presupuesto fue de aproximadamente 30 millones de dólares, ya ha recuperado tres veces esa inversión, según los productores, y continúa ampliando su alcance internacional.

La importancia de la “ventana de cine” antes del streaming

Aunque el equipo reconoce que, con el tiempo, las películas inevitablemente llegan a las plataformas digitales, consideran fundamental preservar un período exclusivo de exhibición en salas.

Para Harris, una ventana de entre 45 y 90 días permite construir valor cultural y comercial alrededor de una película antes de su llegada al streaming.

“Creo que la manera de crear entusiasmo por las plataformas de streaming es crear primero entusiasmo en los cines”, explicó.

“Y entonces la gente quiere ver la película después en la plataforma de streaming. Si la sacas directamente en televisión, no hay expectativas. No se crea ningún tipo de momento cultural en torno a la película”.

La película competirá por el Óscar a mejor película en la ceremonia del 15 de marzo en Hollywood, donde enfrentará a títulos como “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Marty Supremo”, “Una batalla tras otra”, “El agente secreto”, “Valor sentimental”, “Pecadores” y “Sueños de trenes”.

