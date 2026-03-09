El Rojas: kilómetro cero de la Cultura porteña

Alguna vez Beatriz Sarlo, de las primeras animadoras del Rojas con el retorno de la democracia, señaló que el centro cultural de la Universidad de Buenos Aires era para la generación postdictadura un mojón como el Di Tella. Si algo caracterizó a la máquina ditelliana es plantarse con las banderas de más y mejor política cultural, más y mejor en pluralismo, inclusión y vanguardia, en medio del clima opresivo del Onganiato. “En un momento desafiante para la cultura pública, el Rojas vuelve afirmar su identidad como espacio de producción, formación y encuentro”, arroja hoy la directora del Rojas, Daniela Zattara, en los días previos al lanzamiento de las actividades a desarrollarse en las históricas salas y aulas de la avenida Corrientes. Y comenta sobre la programación 2026, “tiene una agenda pensada con una mirada integral, propia de un centro cultural universitario: sólida en su planificación y abierta a seguir expandiéndose en todas sus áreas”. A contramano de la época de ausencia de proyectos culturales que contengan multitudes y cobijen minorías, el Rojas ofrecerá un horizontal surtido de propuestas en teatro, danza, artes visuales, pensamiento, cursos, publicaciones, talleres y música con la guía del Rector Rojas, de quien se conmemora el centenario de su asunción en 1926. “Nuestras fuentes de saber están abiertas a la sed de todos”, dijo aquel 1 de marzo hace cien años, y la institución de la UBA que lleva orgullosa su nombre lo recuerda con material exclusivo en redes y web.

“El sol camina sobre el horizonte/Ya no se detendrá, ya viene el día”. Palabras del guerrero del sol Miguel Abuelo, de quien se cumplen 80 años del nacimiento este 21 de marzo de 2026, y que será el gran homenajeado del Rojas para la apertura de la temporada en su día del natalicio. “Con esta gran celebración a un prócer del rock argentino y gran poeta, con la oportunidad de brindar la entrada gratuita y el cruce de figuras históricas con nuevas generaciones, se resume el espíritu de esta programación: queremos que el público vuelva a vivir el Rojas como un lugar de descubrimiento, de acceso y de experiencia colectiva”, señala Zattara.

Todas las novedades del año se encuentran disponibles en www.rojas.uba.ar. Para marzo además se anuncia el regreso del Ciclo Visagë, programado por Fabián Jara, y que continúa en la senda del mítico Molotov haciéndonos “escuchar lo que vendrá”. Durante la semana que recuerda el genocida golpe de estado de 1976, la cruz negra de la historia nacional clavada hace 50 años, se realiza el 25 de marzo una función especial de “PARTIR(SE)” de Belén Galain, primer Premio Germán Rozenmacher (Rojas-FIBA), que tiene como temática el exilio y la dictadura militar, y se dispondrá del Nunca Más, editado por Eudeba apenas una meses después del demoledor informe de la Conadep en 1984, para que el público pueda leer y hacer memoria en el bar del Rojas. Memoria, Verdad y Justicia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jazz, teatro, danza y Laiseca

Ernesto Jodos y Mariano Loiácono darán el 10 de abril la tecla de lujo en Rojazz, un prestigiado espacio para que los artistas presenten sus nuevos materiales o repertorios. Algunos de los nombres que serán parte en el Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, de los pocos lugares que se consolidan en Buenos Aires para el jazz: Stebeat; el trío de Javier Mattanó (contrabajista de La Grande de Santiago Vázquez); Diego Wainer y Toto Ciccone; el Trío Giraldez, Salzman, Hakim; el Ojeda, Figueroa, Mercado Trío (encuentro porteño - riojano); Orquesta Atlas; Tony Moliterni con su banda; y Marina Ruiz Matta Trío, entre otros.

“Habitar un pájaro”, espectáculo experimental que cruza danza, teatro y títeres, con dramaturgia y dirección de Gustavo Frienderberg; el estreno de “Informe sobre Nadie” de Theo Fernández y Claudio Nadie, que recupera la figura de Claudio Nadie -pieza medular del Centro Cultural entre fines de los ochenta y principios de los noventa-; y "FemBOT (el sueño argentino)”, con la actuación de Esteban Meloni y Fabiana Rey, representan las grandes apuestas hacia mediados de año en teatro, mientras que el icónico Festival ROJASDANZA en agosto, nuevamente con la coordinación de Alejandro Cervera, augura alto impacto artístico, además con el homenaje a la coreógrafa Brenda Angiel, pionera de la Danza Aérea en el Rojas.

En artes visuales Josefina Madariaga, curaduría de Rodrigo Alonso, con un universo atravesado por el imaginario del litoral argentino, inaugura la programación anual, y que tendrá destacados en "Donde el verde se vuelve azul" de Claudia Aranovich, la muestra de historietas dentro del Festival Argentino de Historieta FAH! de septiembre, “El arte de vender. Artistas en la publicidad”, con curaduría de Raúl Manrupe y Mariano Oropeza, y la esperada en agosto “Su turno, Laiseca. Instantáneas de un escritor delirante”, exposición fotográfica y documental sobre Alberto Laiseca, a 50 años de su debut editorial con “Su turno, para morir” (Corregidor. 1976), y a diez años del fallecimiento. El paso entre las paredes del Rojas del descomunal escritor de “Los sorias”, más de 20 años fue docente, con material de colecciones privadas y del Archivo del Rojas. UBA. Éste renovado espacio de la entidad pública que durante el año seguirá en el entrepiso compartiendo material histórico de la institución, e invitando a los artistas que pasaron por el centro cultural con sus archivos personales.

Más de 40 años con la Cultura desde la UBA

En Letras prosiguen los aplaudidos ciclos de entrevistas para la comunidad digital de “Maestras”, coordinado por Maruja Bustamante, y “Cocina de Autor”, curado por Guillermo Saavedra. Y a 40 años de la partida de Jorge Luis Borges se anuncia en junio “Borges: Poesía y Milonga”, con dirección de Guillermo Cardozo Ocampo y grandes músicos invitados, y que indagará el vínculo en tensión del tango y la milonga con el escritor, poeta y ensayista de “Evaristo Carriego”.

Con más de 40 años de vida, la máquina cultural de la UBA se enciende una vez más inspirando, formando y tejiendo lo que suena y sonará.