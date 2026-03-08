Tita Merello: El fenómeno de la "Morocha Argentina" y su consagración como mito del temple arrabalero

Laura Ana Merello, conocida mundialmente como Tita, representa uno de los pilares más sólidos de la mitología urbana porteña. Su origen en los conventillos de San Telmo y una infancia marcada por el hambre forjaron un carácter de acero que luego trasladaría a la pantalla grande y a los escenarios del tango.

La trayectoria de la "Morocha Argentina" no comenzó en las academias de arte, sino en los modestos bataclantes del Bajo porteño. Allí, entre las luces tenues y el humo de los cafetines, Merello aprendió a dominar el escenario con una gestualidad que desafiaba los cánones de belleza de la época.

Su debut en el cine sonoro con "¡Tango!" en 1933 fue apenas el preludio de una carrera que la llevaría a ser la voz de las mujeres trabajadoras. Tita no cantaba con una técnica lírica depurada, sino con una voz quebrada que narraba las penurias y alegrías del pueblo, logrando una empatía inmediata.

Como describe la historiadora Irene Amuchástegui en sus crónicas sobre el género, Merello logró "imponer un estilo donde la interpretación valía más que la afinación". Esa autenticidad la alejó de las divas sofisticadas para convertirla en una figura cercana, casi familiar, para el público masivo.

La película "Mercado de Abasto" consolidó su imagen como la mujer fuerte que se abre paso en ambientes tradicionalmente masculinos. Su interpretación de canciones como "Se dice de mí" se transformó en un himno de autoafirmación, desafiando las críticas sociales sobre su aspecto y su procedencia.

El legado de Tita Merello en la cultura y el cine nacional

El culto a su figura trascendió lo estrictamente artístico para ingresar en el terreno de la ética popular. Merello fue una sobreviviente que nunca renegó de su pasado de privaciones, lo que generó un vínculo de lealtad inquebrantable con sus seguidores, especialmente en los barrios pobres.

La relación sentimental con Luis Sandrini, marcada por la pasión y el desencuentro, añadió una capa de misterio y melancolía a su biografía pública. Esa soledad asumida en su madurez la dotó de una sabiduría que repartía en sus intervenciones radiales y televisivas, siempre con tono directo.

En sus últimos años, Merello se convirtió en una suerte de oráculo para las mujeres argentinas. Sus consejos de salud, resumidos en la famosa frase sobre la realización del examen ginecológico, demostraron su compromiso con la realidad social más allá de las luces del espectáculo central.

El ascenso de Tita desde el analfabetismo hasta la cima del estrellato es un relato de movilidad social que alimenta la mística argentina. Su capacidad para reinventarse ante las crisis económicas y políticas del país la posicionó como un símbolo de la resiliencia que define al ser nacional.

No fue solo una actriz de éxito, sino un referente de honestidad brutal en una industria de apariencias. Al morir, su entierro en la Chacarita fue una manifestación de dolor colectivo que confirmó su estatus de ídolo popular, equiparable a figuras como Carlos Gardel o Eva Perón.

El fenómeno de la "Morocha" se estudia hoy como un caso de construcción de identidad en el Río de la Plata. La mezcla de humor, sarcasmo y profundidad emocional en sus actuaciones permitió que el tango mantuviera su vigencia frente a la invasión de ritmos extranjeros a mediados del siglo XX.

Los coleccionistas y estudiosos del cine valoran sus trabajos en "Los isleros", donde demostró una capacidad dramática que excedía el music hall. Esa versatilidad es la que mantiene vivo su recuerdo, renovando su público a través de las nuevas generaciones que descubren su filmografía.

Tita Merello encarnó las contradicciones de una Argentina que buscaba su lugar en el mundo. Su risa estridente y su mirada profunda siguen presentes en cada esquina de Buenos Aires, recordándonos que el arte, cuando es verdadero, nace de la entraña misma de la experiencia vivida.