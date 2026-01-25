El "monstruo" del sur argentino: la leyenda del Nahuelito y su enigma eterno

El lago Nahuel Huapi, con sus más de quinientos kilómetros cuadrados y profundidades que superan los cuatrocientos metros, es el escenario de este mito persistente. La historia de una criatura desconocida en sus aguas se remonta a relatos ancestrales de los pueblos originarios de la región.

Las comunidades mapuches y tehuelches ya mencionaban en sus tradiciones orales la existencia de monstruos acuáticos denominados "cuero" o "sueca". Estas entidades eran descritas como seres sin cabeza ni extremidades visibles que habitaban los espejos de agua más profundos y oscuros del sur.

La Difunta Correa: el milagro de la madre que amamantó en el desierto sanjuanino

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El primer registro documentado por la cultura occidental ocurrió en 1910, cuando George Garret, gerente de una compañía de navegación, avistó una criatura a unos metros de la costa. Según su testimonio, el animal medía entre cinco y siete metros y sobresalía notablemente del agua.

Este avistamiento inicial dio pie a una expedición organizada por el zoológico de Buenos Aires en 1922, liderada por Clemente Onelli. La búsqueda se basaba en informes sobre rastros de un animal desconocido, pero tras meses de exploración, los resultados fueron nulos.

Avistamientos modernos y la teoría del plesiosaurio en la Patagonia

La descripción más común del Nahuelito lo presenta como un animal de cuello largo, cabeza pequeña y un cuerpo voluminoso con aletas. Esta morfología coincide con la de un plesiosaurio, un reptil marino que se supone extinguido desde finales del período Cretácico.

Investigadores y aficionados a la criptozoología sostienen que una pequeña población de estos reptiles podría haber sobrevivido en las profundidades del lago. Argumentan que el Nahuel Huapi, de origen glaciar, ofrece cuevas submarinas y recursos suficientes para su subsistencia.

En la década de 1980, el diario El Cordillerano publicó una serie de fotografías borrosas tomadas por un turista anónimo. En las imágenes se observaba una silueta oscura rompiendo la superficie del agua, lo que reavivó el interés público y científico por el extraño fenómeno.

Las teorías científicas escépticas sugieren que los avistamientos son, en realidad, troncos a la deriva o efectos ópticos. El movimiento de las olas provocado por corrientes submarinas o la actividad de nutrias de gran tamaño, conocidas como huillines, podrían confundir a los observadores.

El Familiar: el pacto diabólico de los ingenios azucareros del Noroeste argentino

Otra hipótesis plantea la posibilidad de que el Nahuelito sea el resultado de mutaciones causadas por experimentos nucleares. Esta teoría vincula al monstruo con el Proyecto Huemul, un fallido intento de desarrollar energía atómica en la isla homónima durante la década de 1950.

A pesar de la falta de pruebas físicas concluyentes, como huesos o ADN, el mito se ha convertido en un potente motor turístico para Bariloche. El Nahuelito es parte de la identidad local, presente en artesanías, nombres de comercios y relatos de los capitanes de barcos turísticos.

La profundidad del lago es uno de los factores que alimentan el misterio, ya que gran parte del lecho permanece inexplorado por el ser humano. La presión y la baja visibilidad en las capas inferiores dificultan el uso de tecnología de rastreo submarino avanzada de forma constante.

Testimonios recientes de buzos y deportistas náuticos mencionan encuentros con "estelas de agua" que se mueven a gran velocidad sin embarcaciones cerca. Estos relatos mantienen viva la curiosidad de los locales, quienes miran el lago con un respeto que roza lo sagrado y lo fantástico.

El escritor y periodista barilochense Rodolfo Nalini ha recopilado decenas de historias de antiguos pobladores sobre el monstruo. En sus textos destaca que el Nahuelito no es visto como una amenaza, sino como un guardián silencioso de los secretos que guardan las aguas andinas.

San La Muerte: el culto al “Señor de la Buena Muerte” en los márgenes de la fe popular

Las expediciones modernas equipadas con sonares de alta tecnología no han logrado capturar una imagen nítida de la criatura. Sin embargo, los dispositivos han detectado en varias ocasiones masas de gran tamaño desplazándose a profundidades donde no debería haber fauna conocida.

El fenómeno del Nahuelito guarda similitudes directas con el del monstruo del Lago Ness en Escocia. Ambos casos demuestran la necesidad humana de poblar los espacios desconocidos de la naturaleza con figuras que desafían las leyes de la biología y la evolución convencional.

Para los especialistas en folklore, el Nahuelito cumple una función social al conectar la realidad cotidiana con el mundo de lo mágico. Es un recordatorio de que, a pesar de los avances tecnológicos, todavía existen rincones del planeta que el hombre no ha podido descifrar totalmente.