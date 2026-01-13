San La Muerte: el culto al “Señor de la Buena Muerte” en los márgenes de la fe popular

La figura de San La Muerte ocupa un lugar singular dentro de la religiosidad popular argentina. A diferencia de otras devociones masivas, su culto se caracteriza por la reserva, el silencio y la transmisión privada.

Su origen se vincula al nordeste argentino, especialmente a Corrientes, Chaco y Formosa. Allí, la tradición oral lo presenta como una entidad protectora capaz de intervenir en situaciones límite y conflictos graves.

La imagen de San La Muerte suele representarse como un esqueleto tallado en madera, hueso o plomo. A diferencia de la iconografía cristiana tradicional, no remite al juicio final sino a una muerte controlada.

Los devotos lo invocan para pedir protección personal, resguardo frente a enemigos o justicia ante situaciones consideradas irreparables por las vías institucionales. La relación es directa y sin intermediarios religiosos.

A diferencia de otros santos populares, San La Muerte no cuenta con santuarios multitudinarios. Sus altares suelen permanecer ocultos en viviendas particulares, comercios o espacios de acceso restringido. El culto se sostiene a partir de rituales específicos. Velas negras o rojas, bebidas alcohólicas y ofrendas personales forman parte de prácticas que varían según la tradición familiar o regional.

Diversos estudios antropológicos señalan que esta devoción se asocia a contextos de marginalidad social, donde la protección simbólica cumple un rol central frente a la violencia y la exclusión.

El antropólogo Hugo Ratier describió estos cultos como “formas alternativas de religiosidad que emergen donde el Estado y las instituciones fallan en garantizar seguridad y justicia”. San La Muerte no es reconocido por la Iglesia Católica, que históricamente tomó distancia de su culto. Sin embargo, su existencia persistió al margen de toda institucionalización formal.

En ámbitos carcelarios, la devoción adquirió una presencia particular. Allí es invocado como protector corporal, con pequeñas tallas portadas como amuletos personales.

El carácter secreto del culto refuerza su mística. Muchos devotos evitan hablar públicamente de sus promesas o favores concedidos, preservando el vínculo como un pacto íntimo. La transmisión del culto suele darse de forma hereditaria. Padres, padrinos o referentes espirituales enseñan los rituales y cuidados necesarios para mantener la protección de la figura.

En las últimas décadas, San La Muerte trascendió el ámbito rural y llegó a zonas urbanas, donde convive con otras expresiones de religiosidad popular y espiritualidad alternativa. Pese a su carácter controvertido, el culto continúa vigente. Su persistencia refleja una dimensión de la fe argentina ligada al riesgo, la protección extrema y la búsqueda de control ante la incertidumbre.

San La Muerte permanece así en los márgenes de la fe institucional, como una devoción silenciosa que articula miedo, esperanza y justicia simbólica en sectores diversos de la sociedad.

