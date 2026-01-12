La Difunta Correa: el milagro de la madre que amamantó en el desierto sanjuanino

La historia de la Difunta Correa se origina en el siglo XIX y se transmite por tradición oral. Su figura se consolidó como una de las devociones populares más arraigadas de la Argentina.

El relato sitúa a Deolinda Correa siguiendo a su marido, reclutado a la fuerza durante las guerras civiles. Con su hijo en brazos, cruzó el desierto sanjuanino sin agua ni provisiones suficientes.

Según la versión más difundida, Deolinda murió de sed en el paraje Vallecito. Días después, unos arrieros hallaron su cuerpo y descubrieron que el niño seguía con vida, amamantándose milagrosamente.

Ese episodio dio origen a la devoción. El niño fue rescatado y la historia comenzó a circular entre pobladores rurales, quienes atribuyeron el hecho a un milagro vinculado a la maternidad y la fe.

Con el paso del tiempo, el sitio donde fue hallado el cuerpo se transformó en un punto de peregrinación espontánea. Pequeños altares y cruces marcaron el inicio del actual santuario.

El Santuario de Vallecito, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de San Juan, es hoy el epicentro del culto. Miles de personas llegan durante todo el año, especialmente en Semana Santa.

Las ofrendas de agua son el rasgo más distintivo. Botellas, bidones y tanques se acumulan como símbolo de reparación frente a la muerte por sed que marca el origen del mito.

Historiadores del folclore señalan que el agua funciona como un acto de reciprocidad. El creyente ofrece aquello que faltó, reforzando el vínculo simbólico con la figura venerada.

Devoción popular y rituales de la Difunta Correa

La Difunta Correa no cuenta con reconocimiento oficial de la Iglesia Católica, pero su culto se mantiene vigente y organizado por los propios fieles, sin estructuras institucionales formales.

Las promesas abarcan pedidos de salud, trabajo y protección familiar. Las placas de agradecimiento narran historias personales que se renuevan constantemente en el santuario.

Camioneros y viajeros son algunos de los principales devotos. Muchos detienen su marcha para dejar agua o encender una vela antes de continuar rutas extensas y solitarias.

El culto trascendió San Juan y se expandió a todo el país. Altares dedicados a la Difunta Correa aparecen en rutas nacionales, barrios urbanos y patios familiares.

La antropóloga Susana Chertudi describió estas devociones como expresiones de una religiosidad práctica, donde el milagro se vincula a necesidades concretas y urgentes.

En Vallecito, la infraestructura creció junto con la fe. Capillas, caminos y servicios se desarrollaron a partir del flujo constante de peregrinos provenientes de distintas provincias.

Más de un siglo después, la Difunta Correa continúa ocupando un lugar central en la cultura popular argentina, como símbolo de sacrificio materno y esperanza en medio de la adversidad.