El 25 de diciembre, el santoral católico celebra la Natividad de Jesucristo, una de las solemnidades más importantes del cristianismo. Esta fecha conmemora el nacimiento de Jesús en Belén, acontecimiento que constituye el eje central de la fe cristiana y da sentido a todo el calendario litúrgico.

La Natividad: origen, fe y tradición cristiana

Según los Evangelios de Mateo y Lucas, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes el Grande. Fuentes en inglés como la Catholic Encyclopedia explican que la elección del 25 de diciembre se consolidó en los primeros siglos como celebración litúrgica del misterio de la Encarnación, más allá de la precisión histórica de la fecha.

La tradición cristiana afirma que el Hijo de Dios nació de la Virgen María en un contexto de pobreza y sencillez. Textos italianos del Santi e Beati destacan que este dato teológico es central: Dios irrumpe en la historia no desde el poder, sino desde la fragilidad humana, inaugurando una nueva forma de entender la salvación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

San Juan de la Cruz, el místico que iluminó a la Iglesia con la noche del espíritu

Desde el siglo IV, la Navidad se convirtió en una fiesta universal en Oriente y Occidente. Fuentes anglófonas señalan que su celebración pública fortaleció la identidad cristiana en el Imperio romano y dio lugar a tradiciones litúrgicas como la Misa de Gallo, la proclamación del Evangelio del nacimiento y los himnos navideños.

El nacimiento de Jesús es presentado como cumplimiento de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. La teología cristiana interpreta la Natividad como el inicio visible del misterio de la Redención, que culminará en la Pascua. Por eso, la Navidad no es solo una fecha emotiva, sino un acontecimiento doctrinal central.

La devoción actual a la Natividad incluye el armado del pesebre, las celebraciones litúrgicas y las oraciones propias del tiempo navideño. En fuentes en inglés del Vaticano se subraya que la Navidad invita a la reconciliación, la esperanza y la apertura al prójimo, valores que trascienden lo religioso.

Las oraciones del 25 de diciembre destacan la gratitud por el don de la Encarnación y piden paz para el mundo. Una plegaria tradicional en inglés expresa: “May the birth of Christ bring light to every heart and peace to all nations.” La Navidad se mantiene como un llamado universal a la fraternidad.

Además de la Natividad de Jesucristo, el 25 de diciembre el calendario recuerda tradicionalmente a santos vinculados a los primeros tiempos del cristianismo, como Santa Anastasia y mártires de la Iglesia primitiva. La fecha marca también el inicio del tiempo litúrgico de Navidad, que se extiende hasta la Epifanía.

En la Ciudad de Buenos Aires, la celebración central del 25 de diciembre tiene lugar en la Catedral Metropolitana, donde se realiza la Misa de Navidad con gran participación de fieles. El templo se convierte cada año en un punto de encuentro espiritual para celebrar el nacimiento de Cristo y renovar el mensaje de esperanza que representa la Navidad.