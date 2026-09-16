"La bola negra" representará a España en los Oscar 2027: de qué trata la película de Los Javis

La bola negra, el drama dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi, fue elegido para representar a España en los premios Oscar 2027. La producción buscará ingresar entre las nominadas a mejor película internacional en la 99ª edición de los galardones, cuya ceremonia se celebrará el 14 de marzo de 2027.

La decisión fue tomada por los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que seleccionaron la película entre una terna integrada también por Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, y El ser querido, dirigida por Rodrigo Sorogoyen.

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El encargado de anunciar el resultado fue el cineasta Alejandro Amenábar, en presencia del presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, y de una notaria. Su participación tuvo un fuerte valor simbólico: Amenábar fue el último director español en ganar el Oscar en esta categoría, cuando Mar adentro obtuvo la estatuilla en 2005.

La elección constituye apenas el primer paso de un extenso proceso. Ser la representante española no significa que La bola negra ya esté nominada al Oscar. A comienzos de noviembre, la Academia de Hollywood difundirá la lista completa de películas internacionales presentadas por cada país. Posteriormente, el 15 de diciembre se conocerán las 15 producciones preseleccionadas.

De ese grupo surgirán las cinco nominadas definitivas, que serán anunciadas el 21 de enero de 2027. La ganadora se conocerá durante la ceremonia prevista para el 14 de marzo, que contará nuevamente con Conan O’Brien como presentador.

Tres épocas atravesadas por una misma historia

La bola negra construye su relato a través de tres historias situadas en 1932, 1937 y 2017, unidas por la memoria de Federico García Lorca y por la experiencia de la homosexualidad en España durante el último siglo. Las diferentes líneas temporales se cruzan progresivamente hasta adquirir un sentido común hacia el final de la película.

El guion recoge elementos de La piedra oscura, la obra teatral escrita por Alberto Conejero, además de los apuntes que García Lorca dejó sobre un proyecto dramático inconcluso llamado precisamente La bola negra. A partir de esos materiales, Calvo y Ambrossi proponen una reflexión sobre la identidad, la persecución, el deseo y las huellas que la violencia deja en distintas generaciones.

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Los realizadores reivindicaron en diferentes presentaciones internacionales la dimensión humana del poeta granadino. Según señalaron durante el Festival de Cannes, Lorca no debe ser reducido a un símbolo abstracto: fue una persona asesinada debido a su orientación sexual. Esa mirada histórica y política ocupa un lugar central dentro de una narración que conecta el pasado con conflictos aún vigentes.

El peso principal de la acción recae sobre el cantante y actor Guitarricadelafuente, Milo Quifes y Carlos González, quienes encabezan los relatos desarrollados en las distintas épocas. El elenco también cuenta con la participación de Penélope Cruz, en el papel de la cupletista Nené Romero, y de Glenn Close, que interpreta a una hispanista.

La producción podría competir, además, en otro apartado de los premios de Hollywood. La nieve, la canción creada e interpretada por Guitarricadelafuente y el músico Raül Refree, fue inscrita y aceptada para participar en el proceso de selección correspondiente a mejor canción original. Al igual que ocurre con la candidatura internacional, su aceptación todavía no equivale a una nominación.

El recorrido internacional de “La bola negra”

El anuncio encontró a Calvo, Ambrossi, Quifes y González en Toronto, donde la película había sido presentada y ovacionada. Los integrantes del equipo se conectaron durante la madrugada canadiense para expresar su felicidad por la decisión de la Academia española y anticipar la campaña internacional que deberán afrontar durante los próximos meses.

Antes de la votación definitiva, los directores ya habían acompañado el largometraje en Los Ángeles, Telluride y Toronto. Su recorrido continuará con una proyección dentro de Perlak, la sección del Festival de San Sebastián dedicada a producciones destacadas en otros certámenes internacionales, antes de su llegada a los cines españoles el viernes 25 de septiembre.

La película conserva su título original para su lanzamiento en Estados Unidos. Según contaron sus creadores, las funciones realizadas ante el público norteamericano tuvieron una recepción positiva pese a sus dos horas y 35 minutos de duración y al uso de subtítulos. Entre los aspectos destacados por los espectadores apareció el clasicismo de la propuesta cinematográfica.

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Netflix estará a cargo de la distribución estadounidense y acompañará su campaña durante la temporada de premios. La plataforma anunció un estreno en salas para el 16 de octubre, seguido por su incorporación al catálogo de streaming el 2 de diciembre.

La candidatura también llega respaldada por su paso por el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la mejor dirección. Ese reconocimiento, sumado a su circulación por algunos de los principales encuentros cinematográficos del mundo, fortalece su visibilidad frente a una competencia internacional integrada por películas con importantes antecedentes.

En la edición anterior, España estuvo representada por Sirât, de Oliver Laxe, elegida sobre Romería, de Carla Simón, y Sorda, de Eva Libertad. La película consiguió posteriormente las nominaciones a mejor película internacional y mejor sonido, aunque la estatuilla internacional quedó en manos de Noruega por Valor sentimental, de Joachim Trier.

Para ingresar en la lista definitiva, La bola negra deberá avanzar en una carrera en la que ya aparecen producciones seleccionadas por Rumanía, Chile, Japón, Alemania, Bélgica, Corea del Sur, Marruecos, Suiza, Irlanda, Canadá, Filipinas y México, entre otros países. Varias de ellas comenzaron su trayectoria en festivales como Cannes, Berlín y Sundance.