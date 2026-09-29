Netflix: los documentales que llegan en octubre

Netflix renovará su catálogo durante octubre con una selección de documentales y especiales centrados en figuras reconocidas de distintos ámbitos. El mes comenzará con la historia de una de las grandes leyendas de la Fórmula 1 y continuará con producciones sobre boxeo, comedia y televisión.

De Schumacher a Tyson: los documentales sobre figuras del deporte

El primer documental destacado del mes será “Schumacher ‘94: Nace una leyenda”, que llegará a Netflix el 2 octubre. La producción reconstruirá la primera victoria de Michael en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y recorrerá aquella temporada de 1994 a través de entrevistas y material de archivo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El 13 de octubre será el turno de “TYSON”, una serie documental de cuatro partes dedicada a Mike Tyson. La producción repasará la vida y la trayectoria del boxeador estadounidense, una de las figuras más reconocidas y controvertidas de la historia del deporte.

Las historias de los grandes comediantes

El 6 de octubre llegará “Mojo Brookzz: I Know You Lying”, un especial de comedia protagonizado por Mojo Brookzz. En esta producción, la comediante aborda con humor temas relacionados con las relaciones de pareja, las intervenciones estéticas y distintas experiencias familiares.

Un día después, el 7 de octubre, Netflix estrenará “¿Quién es Martin Mull?”, un documental dedicado al actor y comediante estadounidense Martin Mull. La producción buscará descubrir al hombre detrás de una extensa carrera en la televisión y comedia, con testimonios y material de archivo.

El 16 de octubre será el turno de “La historia de Norm Macdonald”, un documental que recuperará la vida y la carrera del comediante canadiense Norm Macdonald. La producción utilizará material de archivo, fotografías personales y videos caseros para reconstruir su historia y su particular estilo de humor.

El último gran estreno es el documental “El de Matthew Perry”, el 27 de octubre. Una serie documental de tres episodios sobre la vida del actor que interpretó a Chandler Bing en Friends. La producción incluirá testimonios de personas cercanas a Perry y material inédito de su archivo familiar.

Con estos estrenos, Netflix renovará durante octubre su catálogo de documentales con historias que recorren distintos mundos: desde el automovilismo y el boxeo hasta la televisión y la comedia. Schumacher, Tyson, Martin Mull, Norm Macdonald y Matthew Perry serán algunas de las figuras que volverán a ocupar el centro de la escena a través de nuevas producciones.