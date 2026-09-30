Netflix: las películas que dejarán el catálogo argentino en octubre

Netflix renovará parte de su catálogo durante octubre y, junto con los nuevos estrenos, también habrá títulos que dejarán de estar disponibles en Argentina. Películas de distintos géneros, desde clásicos de Hollywood hasta grandes producciones de acción, comedias y dramas, tienen una fecha límite para seguir en la plataforma. Estas son las películas que conviene ver antes de que abandonen el servicio.

2 de octubre: "La raíz del miedo"

Protagonizado por Richard Gere y Edward Norton, sigue a un abogado que acepta defender a un joven acusado de asesinar a un arzobispo. A medida que avanza la investigación, el caso se vuelve más complejo y aparecen dudas sobre lo que realmente ocurrió. La película combina suspenso, secretos y un enfrentamiento judicial que mantiene la tensión hasta el desenlace.

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3 de octubre: "Godzilla y Kong: El nuevo imperio"

La película de ciencia ficción y acción vuelve a enfrentar a dos de los monstruos más conocidos del cine. En esta entrega, Kong busca a otros miembros de su especie en la Tierra Hueca, mientras una nueva amenaza obliga a los titanes a unir fuerzas. La producción combina escenas de acción, efectos visuales y un enfrentamiento que pone en peligro el equilibrio del planeta.

8 de octubre: "Ni idea"

Esta comedia juvenil sigue a Cher Horowitz, protagonizada por Alicia Silverstone, una adolescente popular de Beverly Hills que decide ayudar a sus compañeros a mejorar sus vidas. Entre cambios de imagen y romances, comienza a descubrir que no siempre tiene la misma claridad para resolver sus propios problemas.

9 de octubre: "Curvas de la vida"

Clint Eastwood interpreta a Gus Lobel, un veterano buscador de talentos del béisbol que atraviesa un momento decisivo de su carrera. Cuando su visión empieza a fallar, su hija Mickey, interpretada por Amy Adams, lo acompaña en un viaje que también pone a prueba la relación entre ambos.

9 de octubre: "¿Bailamos?"

Richard Gere, Jennifer Lopez y Susan Sarandon protagonizan esta comedia romántica sobre un hombre que decide tomar clases de baile para salir de la rutina. Lo que comienza como una actividad inesperada se transforma en una oportunidad para replantearse su vida y recuperar el entusiasmo.

9 de octubre: "Furia de titanes"

Esta película de fantasía y aventuras sigue a Perseo, un semidiós que debe enfrentarse a criaturas mitológicas y desafiar a los dioses para salvar a la humanidad. En su recorrido, emprende una misión que lo lleva a combatir peligros sobrenaturales y descubrir el alcance de sus propios poderes.

9 de octubre: "Epidemia"

Protagonizado por Dustin Hoffman, Rene Russo y Morgan Freeman, comienza cuando un virus mortal aparece en una localidad africana y amenaza con extenderse a otros países. Un equipo de especialistas intenta identificar el origen de la enfermedad y encontrar una forma de contenerla antes de que se convierta en una emergencia mundial.

13 de octubre: "Llegó a mí"

Esta comedia dramática sigue a un compositor que atraviesa un bloqueo creativo y encuentra inspiración después de un encuentro inesperado. Protagonizada por Peter Dinklage, Anne Hathaway y Marisa Tomei, la película entrelaza distintas historias sobre el amor, los vínculos y las decisiones personales.

13 de octubre: "Mi nombre es Eileen"

Ambientada en la década de 1960, esta película sigue a Eileen, una joven que trabaja en una prisión y lleva una vida solitaria junto a su padre. La llegada de una nueva compañera de trabajo altera su rutina y la introduce en una relación que deriva en una serie de acontecimientos inesperados. Protagonizada por Thomasin McKenzie y Anne Hathaway, la historia mezcla drama psicológico, misterio y suspenso.

Netflix en octubre: las series y películas que llegan a la Argentina

14 de octubre: "Karate Kid"

En esta versión de 2010, Jaden Smith interpreta a Dre Parker, un chico que se muda a China junto a su madre y debe adaptarse a un entorno completamente nuevo. Tras sufrir situaciones de acoso, conoce al señor Han, interpretado por Jackie Chan, quien comienza a enseñarle artes marciales. El entrenamiento se convierte en una experiencia que va más allá del combate y le permite aprender sobre la disciplina, la paciencia y la confianza.

15 de octubre: "Chicago"

Ambientada en el mundo del espectáculo de los años veinte, esta adaptación del musical de Broadway sigue a Roxie Hart, una mujer que sueña con alcanzar la fama y termina involucrada en un caso criminal. En prisión conoce a Velma Kelly, otra artista acusada de asesinato, y ambas quedan envueltas en una competencia por la atención pública. La película combina música, crimen y sátira sobre la fama y los medios de comunicación.

16 de octubre: "El curioso caso de Benjamin Button"

Brad Pitt protagoniza esta película dirigida por David Fincher, basada en un relato de F. Scott Fitzgerald. Su personaje nace con la apariencia física de un anciano y rejuvenece a medida que pasan los años, una condición que modifica su forma de relacionarse con el mundo. La historia aborda el amor, el paso del tiempo y la dificultad de compartir una vida cuando ambos recorren caminos opuestos.

16 de octubre: "Space Jam: Una nueva era"

LeBron James se une a Bugs Bunny y los Looney Tunes en esta aventura que combina animación y acción real. Cuando su hijo queda atrapado en un universo digital, el basquetbolista debe formar un equipo para enfrentarse a un rival en un partido decisivo. La película recupera el espíritu de la franquicia original y lo lleva a un mundo atravesado por referencias a la cultura popular y los personajes de Warner Bros.

17 de octubre: "Gánster americano"

Dirigida por Ridley Scott, esta película protagonizada por Denzel Washington y Russell Crowe está inspirada en la historia del narcotraficante Frank Lucas. Ambientada en Nueva York durante la década de 1970, muestra cómo construye una organización criminal y se convierte en una figura central del tráfico de drogas.

19 de octubre: "Mi novio zombie"

Esta comedia romántica sobrenatural presenta una historia de amor que comienza en circunstancias poco habituales. Su protagonista es un joven zombi que, después de conocer a una chica, empieza a experimentar cambios que lo acercan nuevamente a la humanidad. La relación entre ambos desencadena una serie de situaciones que mezclan romance, humor y elementos fantásticos.

19 de octubre: "Cartas a Julieta"

Amanda Seyfried interpreta a Sophie, una joven que viaja a Verona y encuentra una carta de amor escrita décadas atrás. Al responderla, inicia una búsqueda que lleva a Claire, una mujer que intenta reencontrarse con un amor de juventud, a emprender un viaje por Italia.

23 de octubre: "Oscuros"

Basada en la novela de Lauren Kate, esta película de fantasía sigue a Lucinda Price, una joven que ingresa en un internado y se siente atraída por un misterioso estudiante. A medida que descubre secretos sobre sus compañeros y sobre su propia historia, comienza a sospechar que existe una conexión entre ellos que trasciende el presente. La trama combina romance, misterio y elementos sobrenaturales.

23 de octubre: "Goldmember"

En esta tercera entrega de la saga de comedia de Austin Powers, el agente secreto interpretado por Mike Myers debe viajar en el tiempo para enfrentarse a nuevos planes de su archienemigo, el doctor Maligno. La misión también lo lleva a reencontrarse con personajes de su pasado y a investigar una amenaza vinculada con su padre. La película apuesta por el humor absurdo, las parodias de espionaje y las referencias a la cultura popular.

SC/ML